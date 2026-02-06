"Сабурову запретили въезд в рф" - совки: "урааа"! "Артистам нужно согласовывать программу выступления с местным исполнительным органом" - совки: "урааа!" Роман "Повелитель мух" Уильяма Голдинга: Дети оказались одни на необитаемом острове - " мы установим правила! У нас будет много правил!" - дети: "урааа!". В чем смысл спросите вы. Ну...в последнем случае персонажи хотя бы формально не считаются дееспособными.
Можно задуматься над вопросом, насколько мы сейчас дееспособны , если абсолютно соблюдать все запреты , которые пачками сыпятся из нашего Мажилиса , который очень заботится о моей нравственности, о моём здоровье и т.д. Свобода в государстве никогда не будет абсолютной, но со всей этой заботой обо мне я иногда начинаю самому себе напоминать , "абсолютно счастливых обитателей планеты Вариана" из детского фильма "Отроки во вселенной" которых роботы захотели усовершенствовать в результате чего они вели бессмысленную жизнь и благополучно вымерли, потому что любовь тоже относилась к человеческим недостаткам из за которой люди страдали и О ужас иногда умирали!!!
Мне, как представителю русского мира иногда непонятно, вот мы убиваем детей украинцев, чтобы они не выросли и не мстили нам, но в Харьковской области живут же русские, наши русскоязычные, кто нас ждет и нашего освобождения, зачем палить по их детям, то есть по нашим, ведь они вырастут и их можно воспитать было патриотически и послать на войну в Украину? Больше солдат было бы у нас. А вы что думаете мои дорогие зетпатриоты?
Мне нравится когда отдают с боем, сравнивают силы. Честный бой Такой враг достоин Уважения! А если бы украинцы отдали себя просто так, чтобы мы их просто так насиловали и убивали, я таких врагов, как представитель русского мира, не уважал бы Всегда нужно биться, при нападении и при защите, другого не дано.. Это наш мужской мир, еще со времен мамонтов Слабый умрет в любом случае, хоть добровольно отдаст себя на съедение, хоть будет биться Так пусть слабый бъется, авось у него получится! Украинцы мужики и нам сражаться с ними только за честь!
