Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 18:54
- Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?", - говорится в указе президента. Читать новость
Печально я гляжу на наше поколение его грядущее-иль пусто,иль темно... Кдобру и злу постыдно равнодушны В начале поприща мы вянем без борьбы Перед опасностью позорно малодушны И перед властию-презренные рабы... М.Ю.Лермнтов 1838г.
Проект новой конституции Казахстана был опубликован 31 января 2026 года. В числе центральных идей новой редакции Основного закона называются развитие образования и науки, поддержка культуры и инноваций, а также защита прав граждан в цифровой среде.Предпосылкой для запуска реформ стали массовые протесты в январе 2022 года. Преобразования рассматриваются как часть курса на строительство «справедливого Казахстана».Одним из пунктов обновленной конституции, который вызвал наибольшие опасения среди русскоязычного населения страны, стало юридическое изменение статуса русского языка.Заместитель председателя конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов пояснил, что «в статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)». Исходя из этого русский язык официально используется в Казахстане «наряду» с казахским. Власти подчеркивают, что корректировка не означает пересмотра статуса русского языка и направлена исключительно на устранение разночтений между казахской и русской версиями проекта.
