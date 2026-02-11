НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
 
 
N
NG.kz
20.12.07
53489
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
11.02.26 - 18:54
- Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?", - говорится в указе президента.
111
17.01.12
46765
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
11.02.26 - 21:58
Блин, не думал что увижу спички на казахском и сейчас я офигел!
Все таки по южному Серенке., тут сіріңке, не оттық по нашему

saba
Костанай
05.02.15
8509
Re: Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта....
11.02.26 - 22:07
Печально я гляжу на наше поколение
его грядущее-иль пусто,иль темно...
Кдобру и злу постыдно равнодушны
В начале поприща мы вянем без борьбы
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию-презренные рабы...
М.Ю.Лермнтов 1838г.
родом из Шанхая2022
22.04.22
2283
Re: Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта....
11.02.26 - 22:35
Цитата:
111:
Даже моя христианка, у нее уже слова по казахски некоторые вылетают, как то автоматически что ли происходит Я ей по казахски в магазине говорю, например Пияз ал, она все понимает уже

.......это она на суржике у тебя балакает... :-) :-) :-)
родом из Шанхая2022
22.04.22
2283
Re: Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта....
11.02.26 - 22:48
Проект новой конституции Казахстана был опубликован 31 января 2026 года. В числе центральных идей новой редакции Основного закона называются развитие образования и науки, поддержка культуры и инноваций, а также защита прав граждан в цифровой среде.Предпосылкой для запуска реформ стали массовые протесты в январе 2022 года. Преобразования рассматриваются как часть курса на строительство «справедливого Казахстана».Одним из пунктов обновленной конституции, который вызвал наибольшие опасения среди русскоязычного населения страны, стало юридическое изменение статуса русского языка.Заместитель председателя конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов пояснил, что «в статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)». Исходя из этого русский язык официально используется в Казахстане «наряду» с казахским. Власти подчеркивают, что корректировка не означает пересмотра статуса русского языка и направлена исключительно на устранение разночтений между казахской и русской версиями проекта.
111
17.01.12
46765
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
11.02.26 - 23:00
Цитата:
родом из Шанхая2022:

Цитата:
тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)». Исходя из этого русский язык официально используется в Казахстане «наряду» с казахским. Власти подчеркивают,

Ну и я о чем и говорю, наш русский язык теперь не равный, а сопутствующий, как тень, как пыль за твоими ботинками, ак зигзаги планет за своими звездами..
maxsaf
27.05.18
29530
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
11.02.26 - 23:03
Цитата:
111:
Ну и я о чем и говорю, наш русский язык теперь не равный, а сопутствующий, как тень, как пыль за твоими ботинками, ак зигзаги планет за своими звездами..

МВД, реагируйте. Тут провокатор пытается кантар устроить на пустом месте.
111
17.01.12
46765
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
11.02.26 - 23:13
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
МВД, реагируйте. Тут провокатор пытается кантар устроить на пустом месте.

Голощекинцы вперед!
Ваше время стучать и доносить.,
111
17.01.12
46765
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
11.02.26 - 23:15
Цитата:
maxsaf:

Еще нужно отреагировать голощекинцам на языковой вопрос в нашей НГ!
Вот было бы красиво.,
