Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Карачун
23.04.23
2093
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.26 - 18:39
#10171
"Сабурову запретили въезд в рф" - совки: "урааа"!
"Артистам нужно согласовывать программу выступления с местным исполнительным органом" - совки: "урааа!"
Роман "Повелитель мух" Уильяма Голдинга: Дети оказались одни на необитаемом острове - " мы установим правила! У нас будет много правил!" - дети: "урааа!".
В чем смысл спросите вы. Ну...в последнем случае персонажи хотя бы формально не считаются дееспособными.
saba
Костанай
05.02.15
8509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.26 - 21:32
#10172
Цитата:
Карачун:
не считаются дееспособными.

Можно задуматься над вопросом, насколько мы сейчас дееспособны , если абсолютно соблюдать все запреты , которые пачками сыпятся из нашего Мажилиса , который очень заботится о моей нравственности, о моём здоровье и т.д. Свобода в государстве никогда не будет абсолютной, но со всей этой заботой обо мне я иногда начинаю самому себе напоминать , "абсолютно счастливых обитателей планеты Вариана" из детского фильма "Отроки во вселенной" которых роботы захотели усовершенствовать в результате чего они вели бессмысленную жизнь и благополучно вымерли, потому что любовь тоже относилась к человеческим недостаткам из за которой люди страдали и О ужас иногда умирали!!!
Карачун
23.04.23
2093
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.02.26 - 12:11
#10173
Цитата:
ACROS: Человек в здравом уме не будет писать против ветра.
Во как! Вавилов, Коперник, Галилей, Сноу и иже с ними оказывается полоумные. Думаю автор заслужил того руководства и страны что сейчас имеет. Хотя как по мне и этого много.
111
17.01.12
46765
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.02.26 - 12:30
#10174
Мне, как представителю русского мира иногда непонятно, вот мы убиваем детей украинцев, чтобы они не выросли и не мстили нам, но в Харьковской области живут же русские, наши русскоязычные, кто нас ждет и нашего освобождения, зачем палить по их детям, то есть по нашим, ведь они вырастут и их можно воспитать было патриотически и послать на войну в Украину?
Больше солдат было бы у нас.
А вы что думаете мои дорогие зетпатриоты?


Карачун
23.04.23
2093
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.02.26 - 12:51
#10175
Цитата:
111:
Мне, как представителю русского мира иногда непонятно

"Палитесь" молодой человек. Делаете то, чего не полагается, задумываетесь, вопросы задаёте...не примут вас в "комсомол" таким макаром.
maxsaf
27.05.18
29530
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.02.26 - 22:04
#10176
Цитата:
111:
Мне, как представителю русского мира иногда непонятно

Мне тоже непонятно, зачем было львовчанам за тот Крым возмущаться? Многие из них там даже никогда не были. Промолчали бы - и ничего этого бы не было.
111
17.01.12
46765
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.02.26 - 23:11
#10177
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Мне тоже непонятно, зачем

Мне нравится когда отдают с боем, сравнивают силы.
Честный бой
Такой враг достоин Уважения!
А если бы украинцы отдали себя просто так, чтобы мы их просто так насиловали и убивали, я таких врагов, как представитель русского мира, не уважал бы
Всегда нужно биться, при нападении и при защите, другого не дано..
Это наш мужской мир, еще со времен мамонтов
Слабый умрет в любом случае, хоть добровольно отдаст себя на съедение, хоть будет биться
Так пусть слабый бъется, авось у него получится!
Украинцы мужики и нам сражаться с ними только за честь!
111
17.01.12
46765
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.02.26 - 23:17
#10178
Ой пора, столько непрочитанных сообщений

maxsaf
27.05.18
29530
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.26 - 00:05
#10179
Цитата:
111:
Мне нравится когда отдают с боем

Ну тогда и не ной
