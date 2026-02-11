Re: Еще раз о счетчиках с функцией передачи данных

Отправлено: - 23:00

Если счетчики покупать по такой цене а потом ещё и поверку делать то лучше платить по тарифу. Намного дешевле обойдётся. А Костанай су если не хочет чтобы контролёры ходили пусть как Газаймак разработает приложение и будем передавать показания через него. А то придумали счетчики покупай для них по 30000