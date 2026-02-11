Отправлено: - 22:04

Заурши КУШУКОВОЙ в мае исполнится 68 лет.

- У меня нет высшего образования, нет хобби, и, наверное, уже нет мечты, - рассказывает Заурши. - Возвращаюсь домой с работы, ужинаю, потом смотрю любимые программы по телевизору. Утром иду на работу.



Цитата:Всё как у меня, только без телевизора, и мне 39.