«Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд дорожной рабочей
 
 
«Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд дорожной рабочей
Отправлено: 11.02.26 - 17:24
- У меня нет высшего образования, нет хобби, и, наверное, уже нет мечты, - рассказывает Заурши. - Сейчас немного приболела, простыла, но все равно не пропускаю свои рабочие дни. А что мне дома делать? Хочу, чтобы улицы были чистыми.
Читать новость

Re: «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд...
Отправлено: 11.02.26 - 17:24
#1
Отличная статья, простая, добрая, бесхитростная. И с хорошим юмором
Цитата:
Сейчас рабочие борются со снегом с помощью тракторов, лопат и терпения
:lol:
Re: «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд...
Отправлено: 11.02.26 - 20:10
#2
Цитата://А куда больше идти-то бабушке?»///

Действительно: - "...куда ей идти в социально- ориентированном унитарном СПРАВЕДЛИВОМ государстве с будущей новой ЧЕЛОВЕКО-ЦЕНТРИЧНОЙ Конституцией..."

На пенсию хорошую не заработала- не знаем почему; квартиры своей - тоже нет; жизненных переспектив- тоже нет.
Кроме почтения к её ТЯЖЕЛОМУ физическому труду и отсутствия НЫТЬЯ вызывает уважение также её жизненный оптимизм.
Re: «Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд...
Отправлено: 11.02.26 - 22:04
#3
Цитата:
Заурши КУШУКОВОЙ в мае исполнится 68 лет.
- У меня нет высшего образования, нет хобби, и, наверное, уже нет мечты, - рассказывает Заурши. - Возвращаюсь домой с работы, ужинаю, потом смотрю любимые программы по телевизору. Утром иду на работу.

Всё как у меня, только без телевизора, и мне 39.
«Кидайте в урны!». Как очищают улицы Костаная - взгляд дорожной рабочей
Отправлено: 11.02.26 - 22:24
#4
Цитата:
Undead:
Всё как у меня

Ну без хобби это вы зря. Верхнее образование пёс с ним, не велика потеря, а хобби нужно. Не знаю, хоть бы в настолки играли.
Сейчас посетителей на этом форуме: 119, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 117
Зарегистрированные пользователи: Карачун, Gljuk

