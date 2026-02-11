НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53489
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 18:54
Отправлено: 11.02.26 - 18:54
- Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?", - говорится в указе президента.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46760
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 21:58
Блин, не думал что увижу спички на казахском и сейчас я офигел!
Все таки по южному Серенке., тут сіріңке, не оттық по нашему

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8509
Re: Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта....
Отправлено: 11.02.26 - 22:07
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально я гляжу на наше поколение
его грядущее-иль пусто,иль темно...
Кдобру и злу постыдно равнодушны
В начале поприща мы вянем без борьбы
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию-презренные рабы...
М.Ю.Лермнтов 1838г.
Страница 4 из 4«1234
