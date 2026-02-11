Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Молниеносное течение заболевания» - Показаний для госпитализации Константина Зари не было, но в тот же вечер он скончался. Как так вышло?
«Молниеносное течение заболевания» - Показаний для госпитализации Константина Зари не было, но в тот же вечер он скончался. Как так вышло?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 127, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 125
|Зарегистрированные пользователи: Карачун, Gljuk
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать