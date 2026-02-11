Отправлено: - 19:56

ACROS:

На ВСЁ воля Божья.

Цитата:Не согласен, не на всё! С таким подходом я бы тоже уже давно под землёй лежал. Раз были уже инсульты и проблемы с лёгкими, значит можно было в этом хотя бы направлении уже работать, с разжижающими кровь и сердечными препаратами. Так же искать дальше причину, что с лёгкими, как правило при ослаблении сердца происходит. А сердце даёт посыл мозгу, что больше не может и мозг отключает остальные органы, что приводит к - //Синдром полиорганной недостаточности.//Так что пускай добиваются справедливости, виновных хотя бы найдут, моральный ущерб получат, да и таких врачей, доводящих пациентов до такого состояния, врачебной лицензии лишать нужно. Лучше уж до шамана ходить тогда. У меня отец тоже так медленно с отказом органов, одного за другим умирал, но это уже другой случай. Туе однозначно - Халатность.