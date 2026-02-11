НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Молниеносное течение заболевания» - Показаний для госпитализации Константина Зари не было, но в тот же вечер он скончался. Как так вышло?
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53489
«Молниеносное течение заболевания» - Показаний для госпитализации Константина Зари не было, но в тот же вечер он скончался. Как так вышло?
Отправлено: 11.02.26 - 16:52
Константин ЗАРЯ, осужденный за смертельное ДТП с пятью автомобилями в Костанайской области, обратился в медпункт тюрьмы 23 ноября в 12:00. В 18 45 он скончался. "НГ" получила ответ о выводах комиссии по разбору летального случая.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8845
Re: «Молниеносное течение заболевания» - Показаний для...
Отправлено: 11.02.26 - 16:52
#1
Есть смысл :- судиться, что то доказывать, тратиться на адвоката, прочие затраты- человека уже нет, его уже не вернёшь даже и если выиграешь процесс.
Значит - судьба у него такая- что нам предначертано в нашей книге жизни, то с нами и будет.
На ВСЁ воля Божья.
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4938
Re: «Молниеносное течение заболевания» - Показаний для...
Отправлено: 11.02.26 - 19:56
#2
Цитата:
ACROS:
На ВСЁ воля Божья.

Не согласен, не на всё! С таким подходом я бы тоже уже давно под землёй лежал. Раз были уже инсульты и проблемы с лёгкими, значит можно было в этом хотя бы направлении уже работать, с разжижающими кровь и сердечными препаратами. Так же искать дальше причину, что с лёгкими, как правило при ослаблении сердца происходит. А сердце даёт посыл мозгу, что больше не может и мозг отключает остальные органы, что приводит к - //Синдром полиорганной недостаточности.//
Так что пускай добиваются справедливости, виновных хотя бы найдут, моральный ущерб получат, да и таких врачей, доводящих пациентов до такого состояния, врачебной лицензии лишать нужно. Лучше уж до шамана ходить тогда. У меня отец тоже так медленно с отказом органов, одного за другим умирал, но это уже другой случай. Туе однозначно - Халатность.
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4938
Re: «Молниеносное течение заболевания» - Показаний для...
Отправлено: 11.02.26 - 20:06
#3
//Согласно же показаниям потерпевших Омаровых из Hyundai accent и сестры и дочери Зари, ехавших с ним в Honda CR V, на встречную выехал не Заря, а Мнеян, чем и спровоцировал ДТП.//

Как бы ещё не оказалось, что и сидел то за зря...
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46760
Re: «Молниеносное течение заболевания» - Показаний для...
Отправлено: 11.02.26 - 21:12
#4
Ну на зоне быстро слабых убивают, от этого никуда не деться
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8008
Re: «Молниеносное течение заболевания» - Показаний для...
Отправлено: 11.02.26 - 21:43
#5
Причина смерти: острая дыхательная и сердечно-сосудистая
Есть же другие методы наказания,вон бывшии прокурор попросил заменить ему камеру на штраф. Человека растоптали и просто убили
