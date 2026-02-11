Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
N
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 18:54
- Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?", - говорится в указе президента.
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 21:28
Цитата:
Цитата:
Это из той же истории что Тең и Қатар, Жуа это лук зеленый по моему?
А Пияз репчатый?
ACROS:
Цитата:
Можно и так: -" жуа ал..."- тоже самое.
Это из той же истории что Тең и Қатар, Жуа это лук зеленый по моему?
А Пияз репчатый?
Re: Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта....
Отправлено: 11.02.26 - 21:28
Цитата:
Тен- это НАРЯДУ.
Катар- равный.
111:
Тең, равный
Тең, равный
Тен- это НАРЯДУ.
Катар- равный.
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 21:29
Цитата:
Это была опечатка. Исправили. Равным он все равно никогда не был.
111:
Нет, раньше было слово Тең, равный, и вот только что его убрали
Нет, раньше было слово Тең, равный, и вот только что его убрали
Это была опечатка. Исправили. Равным он все равно никогда не был.
Re: Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта....
Отправлено: 11.02.26 - 21:30
Цитата:
На бытовом уровне - это не имеет значения. Пияз- Жуа - Лук.
Кстати на Западе говорят- Бияз.
111:
Тең и Қатар, Жуа это лук зеленый по моему? А Пияз репчатый?
Тең и Қатар, Жуа это лук зеленый по моему? А Пияз репчатый?
На бытовом уровне - это не имеет значения. Пияз- Жуа - Лук.
Кстати на Западе говорят- Бияз.
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 21:31
Цитата:
Цитата:
Блин, Акрос, мы математику с сыном делаем, 5 қосу 5 , 10 тең болады
Это же равный, равно?
ACROS:
Цитата:
Тен- это НАРЯДУ.
Блин, Акрос, мы математику с сыном делаем, 5 қосу 5 , 10 тең болады
Это же равный, равно?
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 21:32
Цитата:
Цитата:
В судах и делопроизводстве всегда был равным, сейчас не знаю
maxsaf:
Цитата:
Это была опечатка. Исправили. Равным он все равно никогда не был.
В судах и делопроизводстве всегда был равным, сейчас не знаю
Re: Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта....
Отправлено: 11.02.26 - 21:33
Цитата:
Был- он и сейчас РАВНЫЙ- напишите письмо, жалобу, или что то подобное на русском языке в любую гос.организацию и вам дадут ответ на языке обращения.
maxsaf:
Равным он все равно никогда не был.
Равным он все равно никогда не был.
Был- он и сейчас РАВНЫЙ- напишите письмо, жалобу, или что то подобное на русском языке в любую гос.организацию и вам дадут ответ на языке обращения.
Re: Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта....
Отправлено: 11.02.26 - 21:34
Цитата:
Да.
111:
равный,
равный,
Да.
Re: Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта....
Отправлено: 11.02.26 - 21:35
Сегодня главный президент планеты подкинул новость: если не назовете вокзал моим именем,финансирование в железную дорогу прекратятся. Какие-то двоякие чувства при таких новостях.
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 21:35
Цитата:
Цитата:
Теперь вроде как сопутствующий, теперь то не знаю, как напишут в ответку
ACROS:
Цитата:
Был- он и сейчас РАВНЫЙ- напишите письмо, жалобу, или что то подобное на русском языке в любую гос.организацию и вам дадут ответ на языке обращения.
Теперь вроде как сопутствующий, теперь то не знаю, как напишут в ответку
Re: Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта....
Отправлено: 11.02.26 - 21:37
Цитата:
На бытовом уровне, говорят так: - 5-ке 5 косаек, 10 болады.
То что говорите: - он вычурный, слишком литературный.
111:
5 қосу 5 , 10 тең болады
5 қосу 5 , 10 тең болады
На бытовом уровне, говорят так: - 5-ке 5 косаек, 10 болады.
То что говорите: - он вычурный, слишком литературный.
Re: Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта....
Отправлено: 11.02.26 - 21:41
Цитата:
Сто пудов: - и после 15 марта как было так и будет:- по крайней мере пока Токаев у власти так и будет.
111:
теперь то не знаю, как напишут в ответку
теперь то не знаю, как напишут в ответку
Сто пудов: - и после 15 марта как было так и будет:- по крайней мере пока Токаев у власти так и будет.
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 21:44
Цитата:
Цитата:
В 24й школе первый класс
Я и то сыну говорил на домашнем задании Тең, он сказал что я говорю не правильно, нужно тең болады.
Ну его думаю, отправил на казахскую қосымша, продленку
То же самое и қыска И, он меня научил что это И краткая
ACROS:
Цитата:
То что говорите: - он вычурный, слишком литературный.
В 24й школе первый класс
Я и то сыну говорил на домашнем задании Тең, он сказал что я говорю не правильно, нужно тең болады.
Ну его думаю, отправил на казахскую қосымша, продленку
То же самое и қыска И, он меня научил что это И краткая
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 21:52
Сейчас казакша учат в школе прям по южному, северянский казахский язык жестко убирают
Не знаю, оттык и серенке например, еще не дошли до того, как в учебнике называют спички, надо как то найти или их этому не учат, а то сожгут что нибудь
А как правильней?
Не знаю, оттык и серенке например, еще не дошли до того, как в учебнике называют спички, надо как то найти или их этому не учат, а то сожгут что нибудь
А как правильней?
Референдум по поправкам в Конституции пройдет уже 15 марта. На голосование вынесут один вопрос
Отправлено: 11.02.26 - 21:56
-
