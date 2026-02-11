НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности обернулась для костанайца попытка дать взятку полицейскому
 
 
Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности обернулась для костанайца попытка дать взятку полицейскому
Отправлено: 11.02.26 - 09:54
Отправлено: 11.02.26 - 09:54
В январе 2026 года мужчина проехал на желтый сигнал светофора, за что был остановлен патрульной полицией. Сидя в машине полиции костанаец неоднократно предлагал инспектору 10 000 тенге, чтобы последний не привлекал его к ответственности.
Отправлено: 11.02.26 - 15:38
Отправлено: 11.02.26 - 15:38
Цитата:
Дантист:

Одно дело - когда у них профилактические мероприятия, это понятно - сам недавно под этот каток попал (отбиться получилось 8-) ); но другое дело, когда уходит с дороги, пропадает с поля зрения, и на следующую же машину - разворачивается и бежит во всю прыть, жезлом размахивая - это же ненормально
Отправлено: 11.02.26 - 15:51
Отправлено: 11.02.26 - 15:51
Цитата:
ACROS:
Рудного за ДВАДЦАТЬ лямов взятки осудили всего лишь где то на 4 года; этому гос.служащему - всего лишь за ПОПЫТКУ дать взятку в ДЕСЯТЬ тысяч тенге светило почти ДВА года.

ПРОКУРОР вообще обязан быть кристально чистым, там же прямая взятка вымогалась, прокурор не имеет права не то что вымогать, он вообще в городе, районе не должен с чиновниками тереться, у нас порочная практика, прокурор, начальник полиции, судья, аким района общие посиделки устраивают, с этого и начинается, чиновники как залезут в "блудняк" начинают "разводить" и так далее, так что прокурору Рудного МАЛО дали
XML / RSS