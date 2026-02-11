Отправлено: - 15:51

ACROS:

Рудного за ДВАДЦАТЬ лямов взятки осудили всего лишь где то на 4 года; этому гос.служащему - всего лишь за ПОПЫТКУ дать взятку в ДЕСЯТЬ тысяч тенге светило почти ДВА года.

Цитата:ПРОКУРОР вообще обязан быть кристально чистым, там же прямая взятка вымогалась, прокурор не имеет права не то что вымогать, он вообще в городе, районе не должен с чиновниками тереться, у нас порочная практика, прокурор, начальник полиции, судья, аким района общие посиделки устраивают, с этого и начинается, чиновники как залезут в "блудняк" начинают "разводить" и так далее, так что прокурору Рудного МАЛО дали