Тот самый:

на свои мельницы)

Цитата:Так им и надо( я про своих мукомолов): - в 2023 году они за БЕСЦЕНОК ( по 25-38 тенге за килограмм зерна), НАГЛО, задерживая оплату на несколько месяцев а, то и на полгода: - практически ИЗДЕВАЛИСЬ на фермерами.Что такое закупочная цена в 25 000 -38 000 тенге за тонну ???ДА и в 2024 году - они тоже ДИКТОВАЛИ свои условия, и каждый год придумывают показатели которыми они РОНЯЮТ цены.Сейчас я практически не продаю и не имею с ним дел: - продаю нарямую трейдерам из Китая - у них на порядок закупочная цена выше.