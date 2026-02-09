Отправлено: - 09:06

ACROS:

Логика есть в этом, но братья-армяне и социальный бизнес- наверное это всё таки ДВЕ разные вещи.

vofkakst:

А горючка тоже вдвдое подорожала?

ACROS:

Конкретно цифры не назову, потому как не в курсе- но, раз там проблемма с кадрами, значит в первую очередь- зарплата низкая

юля елиссева:

Получается что действия прокураторы - главного органа, осуществляющего высший надзор за соблюдением законности и решение суда аким считает популизном? Как это вяжется с этикой государсвенного служащего?

Цитата:в социальном бизнесе тоже не особо разрешено взять тендер а потом права качать что тебе техника нужна и доп оплата рабочим иначе услуга будет реализована не в полной мере Цитата:мой пример про горючку был абстрагированным Цитата:не всегдана госслужбе вон проблема с кадрами а причина именно в переработкахЦитата:прочитал в фейсбукеоказывается аким по всей видимости не прокуратуру имел ввидуа двух маслихатовских депутатов которые инициировали этот вопрос в 2024 годусергазинова и жубаева, обе как ни странно связаны с масс-медиа так или иначеотсюда и спич акима про "ПОПУЛИЗМ"