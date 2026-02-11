НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Пострадавшие, объединяйтесь! - Как костанайские мукомолы напоролись на иски в Узбекистане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53486
Пострадавшие, объединяйтесь! - Как костанайские мукомолы напоролись на иски в Узбекистане
Отправлено: 11.02.26 - 13:57
На самом деле не только костанайские, просто наши через региональную палату предпринимателей решили предать дело широкой огласке. Пока речь идет о 12 казахстанских компаниях в сфере зернопереработки, которые рискуют «попасть» на суммы от $300 тыс. до $500 тыс.
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1541
Re: Пострадавшие, объединяйтесь! - Как костанайские мукомолы...
Отправлено: 11.02.26 - 13:57
#1
Когда уже до блаженных дойдёт: если много лет поставлять необработанное ЗЕРНО в Узбекистан, да ещё и платить за экспорт его субсидии (т.е. фактически субсидируя узбекских мукомолов, которым продавали дешевле, чем на свои мельницы), то там и вырастет своя мощная мукомольная отрасль. И наверное сегодня ей нужно убрать конкурентов - чтобы не лезли с мукой, а продавали необработанное сырьё и дальше - нефть, зерно.

Анекдот будет ещё лет через 5-10, когда сюда, в Костанайскую область, выращивающую более 1/3 зерновых Казахстана, станут поставлять узбекскую муку из её же зерна.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8006
Re: Пострадавшие, объединяйтесь! - Как костанайские мукомолы...
Отправлено: 11.02.26 - 14:45
#2
 выращивающую более 1/3 зерновых Казахстана, станут поставлять узбекскую муку из её же зерна.
Вспомнил одно из интервью,когда солнцеликии говорит о том, что не надо здесь ничего строить,ибо мы готовое купим, зачем нам другой Мерседес,лучше немцев мы его не сделаем.
Аргументы железобетонные, и не поспоришь
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8827
Re: Пострадавшие, объединяйтесь! - Как костанайские мукомолы...
Отправлено: 11.02.26 - 14:47
#3
Цитата:
Тот самый:
на свои мельницы)


Так им и надо( я про своих мукомолов): - в 2023 году они за БЕСЦЕНОК ( по 25-38 тенге за килограмм зерна), НАГЛО, задерживая оплату на несколько месяцев а, то и на полгода: - практически ИЗДЕВАЛИСЬ на фермерами.
Что такое закупочная цена в 25 000 -38 000 тенге за тонну ???
ДА и в 2024 году - они тоже ДИКТОВАЛИ свои условия, и каждый год придумывают показатели которыми они РОНЯЮТ цены.
Сейчас я практически не продаю и не имею с ним дел: - продаю нарямую трейдерам из Китая - у них на порядок закупочная цена выше.
