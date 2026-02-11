НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Еще раз о счетчиках с функцией передачи данных
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53486
Еще раз о счетчиках с функцией передачи данных
Отправлено: 11.02.26 - 13:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Занялся этой темой и понял - до какой степени обыкновенный потребитель коммунальных услуг бесправен. Мало того, что счетчики (независимо от их количества) приобретаются за свой счет, так поверка ремонт, обслуживание - тоже за счет потребителя.
Читать новость

КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2045
Re: Еще раз о счетчиках с функцией передачи данных
Отправлено: 11.02.26 - 13:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вы экономите на людях, которые не будут ходить и снимать данные///Ходят только электрики!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8006
Re: Еще раз о счетчиках с функцией передачи данных
Отправлено: 11.02.26 - 14:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно в Рудном фирма ЭНКОР ставила мне два счётчика по 15тыс каждая. На каспи эти счётчики 4800. По десять тысяч только за установку! Страшно представить во что обойдется подключить этот провод со счётчика к модему чтоб передавал показания.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 95
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS