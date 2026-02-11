Re: Еще раз о счетчиках с функцией передачи данных

Недавно в Рудном фирма ЭНКОР ставила мне два счётчика по 15тыс каждая. На каспи эти счётчики 4800. По десять тысяч только за установку! Страшно представить во что обойдется подключить этот провод со счётчика к модему чтоб передавал показания.