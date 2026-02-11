Отправлено: - 10:46

maxsaf:

Жёлтый предупреждает, что будет красный. Спасибо за предупреждение, я поехал. У нас даже на красный свет проезд разрешен для поворота направ

Цитата:Правила ПДД написаны кровью и для всех! И бахвалиться Канадой, если сидите тут днями и ночами , значить ностальгируете по Родине. Если не наказывать за нарушения , будет хаос. Не надо тут лукавить..