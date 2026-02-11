Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности обернулась для костанайца попытка дать взятку полицейскому
Отправлено: 11.02.26 - 09:54
В январе 2026 года мужчина проехал на желтый сигнал светофора, за что был остановлен патрульной полицией. Сидя в машине полиции костанаец неоднократно предлагал инспектору 10 000 тенге, чтобы последний не привлекал его к ответственности.
Re: Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности...
Отправлено: 11.02.26 - 09:54
Цитата:///сроком на 1 год 10 месяцев 15 дней с отбыванием наказания в учреждении УИС минимальной безопасности.//
Цитата://с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.//
Соразмерность наказания: - бывшего прокурора Рудного за ДВАДЦАТЬ лямов взятки осудили всего лишь где то на 4 года; этому гос.служащему - всего лишь за ПОПЫТКУ дать взятку в ДЕСЯТЬ тысяч тенге светило почти ДВА года.
Принципиальный жол полицейский.
Re: Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности...
Отправлено: 11.02.26 - 10:10
Цитата:
Неееее, вы что?!
Это - справедливость правосудия!
Пресекать надо такие поползновения! Свершившийся факт дачи взятки назад не отмотаешь, поэтому срок несоизмеримо мал))) а вот тот кто хотел дать - у него были намерения! Такой человек опасен для общества.
Неееее, вы что?!
Это - справедливость правосудия!
Пресекать надо такие поползновения! Свершившийся факт дачи взятки назад не отмотаешь, поэтому срок несоизмеримо мал))) а вот тот кто хотел дать - у него были намерения! Такой человек опасен для общества.
Re: Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности...
Отправлено: 11.02.26 - 10:29
Цитата:
))) Для сотрудника полиции честность, справедливость и принципиальность должны быть безусловной нормой службы!
Видимо госслужащий был ограничен в финансовых средствах, был честным сотрудником, который не берёт взяток. И без связей с руководством МВД..
А для полицейского сумма 10 000 было унижением ..
))) Для сотрудника полиции честность, справедливость и принципиальность должны быть безусловной нормой службы!
Видимо госслужащий был ограничен в финансовых средствах, был честным сотрудником, который не берёт взяток. И без связей с руководством МВД..
А для полицейского сумма 10 000 было унижением ..
Re: Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности...
Отправлено: 11.02.26 - 10:32
Лишний раз убеждаюсь, что не зря уехал из Казахстана. Сейчас я полицейских вижу пару раз в год, и то, когда они куда-то по делам едут. Второе десятилетие живу в Канаде - никаких штрафов, даже никаких попыток остановить за что-то. Проезд на жёлтый - я даже представить себе не могу, что меня за такое тут могут оштрафовать, это же дичь какая-то. Жёлтый предупреждает, что будет красный. Спасибо за предупреждение, я поехал. У нас даже на красный свет проезд разрешен для поворота направо А сколько я нервов сберёг себе - не сосчитать. При этом нет на дорогах беспредела, все ездят нормально. Меня конечно могут оштрафовать за проезд на красный, в случае ДТП, если я окажусь виноватым. Но если дтп никакого не произошло - тут никто не будет штрафовать за проезд на жёлтый. В голове не укладывается. Откуда такие жёсткие правила взялись?
Re: Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности...
Отправлено: 11.02.26 - 10:46
Цитата:
Правила ПДД написаны кровью и для всех! И бахвалиться Канадой, если сидите тут днями и ночами , значить ностальгируете по Родине. Если не наказывать за нарушения , будет хаос. Не надо тут лукавить..
Правила ПДД написаны кровью и для всех! И бахвалиться Канадой, если сидите тут днями и ночами , значить ностальгируете по Родине. Если не наказывать за нарушения , будет хаос. Не надо тут лукавить..
Отправлено: 11.02.26 - 10:46
Цитата:
Друзья в Германии то же говорят за 20 лет сколько живут там один раз всего остановили.
Зато здесь как в Чикаго,кругом патрульки,постоянно кого-то останавливают,какие то разборки с водителями.
Цитата:
У меня товарища за проезд на жёлтый отправили на пересдачу ,в Казахстане жёлтый -это такой же красный.
Друзья в Германии то же говорят за 20 лет сколько живут там один раз всего остановили.
Зато здесь как в Чикаго,кругом патрульки,постоянно кого-то останавливают,какие то разборки с водителями.
Цитата:
У меня товарища за проезд на жёлтый отправили на пересдачу ,в Казахстане жёлтый -это такой же красный.
A
Re: Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности...
Отправлено: 11.02.26 - 11:08
Цитата:
Ларчик просто открывается: - из-за штрафов, а сколько было понтов: - язык, ценники, ярлыки и прочее.
Цитата:
Почему унижение: - 10 000- легко берут и даже 2 000 - не стесняются.
Если бы мне каждый день просто так давали даже по 500 тенге- я бы молча брал и был бы за это благодарен.
Ларчик просто открывается: - из-за штрафов, а сколько было понтов: - язык, ценники, ярлыки и прочее.
Цитата:
Почему унижение: - 10 000- легко берут и даже 2 000 - не стесняются.
Если бы мне каждый день просто так давали даже по 500 тенге- я бы молча брал и был бы за это благодарен.
Отправлено: 11.02.26 - 11:25
Запрещающий жёлтый скопировали у китайцев. (че выгодно для себя- то копируем) А чё расстрел за корупцию не скопируют? )
Отправлено: 11.02.26 - 11:27
Цитата:
Да шас можно легко пол города переловить за жёлтый. Соответственно ставка растёт. 10 000 уже будет не деньги. (тут я впервые соглашусь с бояршником)
Да шас можно легко пол города переловить за жёлтый. Соответственно ставка растёт. 10 000 уже будет не деньги. (тут я впервые соглашусь с бояршником)
Y
Re: Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности...
Отправлено: 11.02.26 - 11:33
Цитата:
да если в течении года (не календарного ) 2 нарушение пересдача / еще непредоставление преимущества в движении пешеходам /
да если в течении года (не календарного ) 2 нарушение пересдача / еще непредоставление преимущества в движении пешеходам /
Y
Re: Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности...
Отправлено: 11.02.26 - 11:35
Цитата:
или статистика или ситуация такая была /
или статистика или ситуация такая была /
Д
Re: Штрафом и пожизненным запретом занимать госдолжности...
Отправлено: 11.02.26 - 12:04
Я на днях ехал, вез знакомого на МРТ из Рудного, по трассе 4 авто с мигалками, по Костанаю через каждые 1,5- 2 километра то навстречу, то по пути. Итого после девятой перестал их считать. Это за 1 час с хвостиком.
