НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пошли за скотом и потерялись сами - Двух мужчин искали в степи Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53482
Пошли за скотом и потерялись сами - Двух мужчин искали в степи Костанайской области
Отправлено: 11.02.26 - 10:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поиски двух мужчин 1985 года рождения, которые пропали в степи, завершились успехом сегодня, 10 февраля, в Амангельдинском районе. В понедельник они выехали из села, чтобы найти пропавший скот. Но через время связь с ними была потеряна.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8825
Re: Пошли за скотом и потерялись сами - Двух мужчин искали в...
Отправлено: 11.02.26 - 10:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///направлены силы и средства ДЧС, сотрудники полиции,//

Легковой автомобиль; легко одеты - первый раз что ли, за скотом зимой смотрят ???

Силы и средства- наверное счёт на оплату нехилый им выставят ???
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2444
Re: Пошли за скотом и потерялись сами - Двух мужчин искали в...
Отправлено: 11.02.26 - 10:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Силы и средства- наверное счёт на оплату нехилый им выставят ???


Так за что? Они ведь лично никого не вызывали, не просили и не требовали помощи.. Медицинская помощь найденным не потребовалась.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8825
Re: Пошли за скотом и потерялись сами - Двух мужчин искали в...
Отправлено: 11.02.26 - 10:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Они ведь лично никого не вызывали,


Хозяин их наверное вызвал- они то на кого то работают, наверное?
Хозяин - оплатит все эти затраты и затем ПОВЕСИТ на их шею.

В принципе что их искать: - сейчас в каждом табуне на вожаков-жеребцов нормальный хозяин навешивает джи пи эсы - лёжа на диване, хоть в Австралии, хоть в деревне - можно контролировать 24*7*365 местонахождение табуна.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS