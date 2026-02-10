"Участвуют в сомнительных дискуссиях..." Что говорил Токаев о чиновниках на расширенном заседании правительства - самые яркие цитаты
Отправлено: 10.02.26 - 22:12
Наконец-то дошло, что тратить бюджетные деньги может и дурак! Латифундистам гос-во раздает деньги под низкий процент, не спрашивая как они обходятся с народом в селениях, не облагают налогами, чтобы латифундисты могли народную землю превратить в глинозем, не вкладывая собственных денег для её сохранения! Везде реальный бардак и поэтому нужно в стране ввести карательные меры, не ввиде указаний и разноса, а в виде реального наказания, вплоть до смертной казни за развал экономики, за саботаж, за уклонение от реальной ответственности, за болтовню и мечтания, за предательство интересов населения и гос-ва в целом! Если только говорить халва, в стране ничего хорошего не будет, особенно в импортозависимой стране, где никто реально не хочет работать! Нужно ввести статью в УК за уклонение от трудового процесса и наказывать принудительным трудом в ввиде воспитания! Всех тех кто воровал бюджетные средства от 10 000 тенге до 10 миллионов за колючую проволоку, с использованием их труда на благо гос-ва! А тех кто выше украл, тому ПЛС! Пора применять добровольно-принудительный труд на восстановление животноводства, овцеводства! Банки уже чувствуют себя хозяевами страны, и ведут себя иждивенчески, саботируя программы Президента, а где власть! Критикой страну нельзя привести в порядок, спрос должен быть с каждого, которому поручено дело на выделенной деляне, а не на поляне!
