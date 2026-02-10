Утильсбор есть, но пунктов утилизации нет: объяснение министерства
Отправлено: 10.02.26 - 10:44
Два года назад Министерство экологии анонсировало программу переработки старых авто, однако до сих пор в Казахстане негде их утилизировать. По правилам утилизация должна осуществляться через переработчиков, работающих по договорам с оператором АО "Жасыл даму". Читать новость
Цитата:///однако до сих пор в Казахстане негде их утилизировать.///
Минуточку:- несколько лет тому назад при прежнем акиме Архимеде с помпой на телевидении и в СМИ был открыт завод по переработке утильсырья и участвовал в этом открытий и наверняка подписывал какие то документы при открытии лично сам Премьер Мамин и Минфин наверняка СПИСАЛ бюджетные деньги потраченные на его строительство. Вопрос: - что с этим заводом и почему он не функционирует ?? И второй вопрос: - если он не работает и бюджетные деньги затраченные на его строительство были разворованы, то вопрос к Управлению КНБ занимающее коррупционными делами - надо найти кто это сделал и НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания наверное должна существовать . Завтра, послезавтра, через месяц, через год, через пять-десять лет - воров и преступников НАЙДУТ и НАКАЖУТ- вот тогда будет порядок в нашем государстве.
Владельцы старых автомобилей вместо денежной выплаты получат скидочный сертификат А теперь вопрос к властям, а если мне уже не нужен автомобиль, или я по личным причинам не желаю в ближайшие годы вообще иметь авто? Как быть таким гражданам? На кой ляд мне ваша ничего не стоящая бумажка?Или это лобби производителей авто? Или что???? Опять не всё продумали? Не зря дармоедами называют видимо, что ничего элементарного с первого раза создать не могут. Всё по три раза переделывают, такое впечатление что пастухов необразованных в правительство допустили. Ответьте пожалуйста, и редакцию прошу тоже поучавствовать. Иначе это полная дискриминация.
Наверное: - всегда можете продать тому кому этот сертификат будет нужен. и что мне пинсионеру сдать машину, а потом из деревни нанимать машину и ездить в город и ещё и искать там покупателя? Что за бред???Ещё раз говорю ПОЛНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ !
//По правилам утилизация должна осуществляться через переработчиков, работающих по договорам с оператором АО "Жасыл даму".//
Что за контора такая -"рога и копыта"? Если государство желает проявить волю доброй воли по утилизации старых авто, то это должно происходить в автосалоне. Когда в Германии была такая программа, я мог получить до 5-ти тыс. евро, при покупке новой машины. ни по каким шарашкиным конторам, бегать было не нужно, точно так же, как и какие либо "сертификаты".
