/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Утильсбор есть, но пунктов утилизации нет: объяснение министерства
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53479
Утильсбор есть, но пунктов утилизации нет: объяснение министерства
Отправлено: 10.02.26 - 10:44
Два года назад Министерство экологии анонсировало программу переработки старых авто, однако до сих пор в Казахстане негде их утилизировать. По правилам утилизация должна осуществляться через переработчиков, работающих по договорам с оператором АО "Жасыл даму".
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8819
Re: Утильсбор есть, но пунктов утилизации нет: объяснение...
Отправлено: 10.02.26 - 10:44
#1
Цитата:///однако до сих пор в Казахстане негде их утилизировать.///

Минуточку:- несколько лет тому назад при прежнем акиме Архимеде с помпой на телевидении и в СМИ был открыт завод по переработке утильсырья и участвовал в этом открытий и наверняка подписывал какие то документы при открытии лично сам Премьер Мамин и Минфин наверняка СПИСАЛ бюджетные деньги потраченные на его строительство.
Вопрос: - что с этим заводом и почему он не функционирует ??
И второй вопрос: - если он не работает и бюджетные деньги затраченные на его строительство были разворованы, то вопрос к Управлению КНБ занимающее коррупционными делами - надо найти кто это сделал и НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания наверное должна существовать .
Завтра, послезавтра, через месяц, через год, через пять-десять лет - воров и преступников НАЙДУТ и НАКАЖУТ- вот тогда будет порядок в нашем государстве.
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
322
Утильсбор есть, но пунктов утилизации нет: объяснение министерства
Отправлено: 10.02.26 - 19:42
#2
Владельцы старых автомобилей вместо денежной выплаты получат скидочный сертификат А теперь вопрос к властям, а если мне уже не нужен автомобиль, или я по личным причинам не желаю в ближайшие годы вообще иметь авто? Как быть таким гражданам? На кой ляд мне ваша ничего не стоящая бумажка?Или это лобби производителей авто? Или что???? Опять не всё продумали? Не зря дармоедами называют видимо, что ничего элементарного с первого раза создать не могут. Всё по три раза переделывают, такое впечатление что пастухов необразованных в правительство допустили. Ответьте пожалуйста, и редакцию прошу тоже поучавствовать. Иначе это полная дискриминация.

[Исправлено: ZanoZOV, 10.02.2026 - 20:43]

[Исправлено: ZanoZOV, 10.02.2026 - 20:52]
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8819
Re: Утильсбор есть, но пунктов утилизации нет: объяснение...
Отправлено: 10.02.26 - 19:50
#3
Цитата:
ZanoZOV:
На кой ляд мне ваша ничего не стоящая бумажка?


Наверное: - всегда можете продать тому кому этот сертификат будет нужен.
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
322
Утильсбор есть, но пунктов утилизации нет: объяснение министерства
Отправлено: 10.02.26 - 19:54
#4
Наверное: - всегда можете продать тому кому этот сертификат будет нужен. и что мне пинсионеру сдать машину, а потом из деревни нанимать машину и ездить в город и ещё и искать там покупателя? Что за бред???Ещё раз говорю ПОЛНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ !
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4936
Re: Утильсбор есть, но пунктов утилизации нет: объяснение...
Отправлено: 10.02.26 - 21:08
#5
//По правилам утилизация должна осуществляться через переработчиков, работающих по договорам с оператором АО "Жасыл даму".//

Что за контора такая -"рога и копыта"? Если государство желает проявить волю доброй воли по утилизации старых авто, то это должно происходить в автосалоне. Когда в Германии была такая программа, я мог получить до 5-ти тыс. евро, при покупке новой машины. ни по каким шарашкиным конторам, бегать было не нужно, точно так же, как и какие либо "сертификаты".
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4936
Утильсбор есть, но пунктов утилизации нет: объяснение министерства
Отправлено: 10.02.26 - 21:21
#6
Я даже ошибся, 6 тыс. Евро.

ПС - правда по переходу на ел. мобили. Раньше как то была нормальная программа по утилизации.

[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2026 - 22:24]
