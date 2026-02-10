Re: "Участвуют в сомнительных дискуссиях..." Что...

Отправлено: - 19:47

Цитата:///концепции "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".///



Почему в этой концепции нет ничего про сам источник власти: - НАРОД ???



Цитата:///Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным Парламентом///



Тогда надо концепцию переписать: - "...Сильный Курултай-просто Президент- ни то ни сё Правительство...."