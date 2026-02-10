НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Участвуют в сомнительных дискуссиях..." Что говорил Токаев о чиновниках на расширенном заседании правительства - самые яркие цитаты
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53479
"Участвуют в сомнительных дискуссиях..." Что говорил Токаев о чиновниках на расширенном заседании правительства - самые яркие цитаты
Отправлено: 10.02.26 - 17:19
Отправлено: 10.02.26 - 17:19
Президент высказался об итогах прошлого года и планах на нынешний, о достижениях и больше всего - о проблемах, связанных с особенностями работы его подчиненных. Мы выбрали наиболее показательные характеристики от главы государства.
Читать новость

§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
604
Re: "Участвуют в сомнительных дискуссиях..." Что...
Отправлено: 10.02.26 - 17:19
#1
Да уж, с этой публикой (чиновники) совладать, энергии много нужно, акимы уже людей давят в прямом смысле слова, пока только на автотранспорте (Алтынсаринский район) и тишина, уволили скорее всего уже бедолагу, прокуроры вообще мышей перестали ловить
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8819
Re: "Участвуют в сомнительных дискуссиях..." Что...
Отправлено: 10.02.26 - 19:39
#2
Цитата:///Они не загружены работой, порой изнывают от ничегонеделания.///

Насчёт ничегоделания не могу сказать ничего, как говориться:- "...свечку не держал..", но, как начнут по итогам года начислять себе бонусы и премиальные-аж пиджак заворачивается.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8819
Re: "Участвуют в сомнительных дискуссиях..." Что...
Отправлено: 10.02.26 - 19:41
#3
Цитата:///не все его прочитали с должным вниманием, - заявил президент.///

Думаю: ".. её из гос.чиновников НИКТО не читал- а, если и читал то в рамках ТИК-ТОКА.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8819
Re: "Участвуют в сомнительных дискуссиях..." Что...
Отправлено: 10.02.26 - 19:47
#4
Цитата:///концепции "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".///

Почему в этой концепции нет ничего про сам источник власти: - НАРОД ???

Цитата:///Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным Парламентом///

Тогда надо концепцию переписать: - "...Сильный Курултай-просто Президент- ни то ни сё Правительство...."
