НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О массовом отстреле бродячих собак в городе сообщают волонтеры в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53479
О массовом отстреле бродячих собак в городе сообщают волонтеры в Костанайской области
Отправлено: 10.02.26 - 17:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Волонтеры отмечают, что в Житикаре на домах, возле которых убили собак, установлены камеры видеонаблюдения. А также сообщают, что трупы еще не окоченевшие, а значит, убили животных недавно.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
604
Re: О массовом отстреле бродячих собак в городе сообщают...
Отправлено: 10.02.26 - 17:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура ау, есть закон нужно соблюдать и соответственно надзирать, а если акимат не дееспособный иначе как "в крысу" отстрелить собак ничего не может, то и грош цена таким акиматам
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2441
Re: О массовом отстреле бродячих собак в городе сообщают...
Отправлено: 10.02.26 - 18:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
О массовом отстреле бродячих собак в городе сообщают волонтеры

Источник:


Не волонтёры а люди с психическими отклонениями, называйте вещи своими именами! Правильно делают! С бродячими собаками необходимо бороться..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8819
Re: О массовом отстреле бродячих собак в городе сообщают...
Отправлено: 10.02.26 - 18:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:


Цитата:///отстреливают бродячих собак///

Всё в цвет: - СТРЕЛЯЙТЕ ребята и как можно побольше - завтра что бы эти ЗЛЫЕ стаи бездомных и бродячих собак, НЕ ПОКУСАЛИ чьего то БЕЗЗАЩИТНОГО ребёнка или ПОЖИЛОГО человека.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS