НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «По голосу опознать...» - Рудничанина обвиняют в нападении на судебного исполнителя. Он заявляет о невиновности
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53476
«По голосу опознать...» - Рудничанина обвиняют в нападении на судебного исполнителя. Он заявляет о невиновности
Отправлено: 10.02.26 - 14:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жениса КУРМАНОВА подозревают в том, что вечером 4 февраля в Рудном он сел в машину частного судебного исполнителя Жансулу ХАМЗИНОЙ и напал на нее с ножом. Хамзина ведет дело о выплате алиментов бывшей супруге Жениса.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8004
«По голосу опознать...» - Рудничанина обвиняют в нападении на судебного исполнителя. Он заявляет о невиновности
Отправлено: 10.02.26 - 14:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нападавший намеренно оставил жертву в живых, в добавок голосом Жениса что-то там говорит (технически это не сложно),дабы было много улик против Жениса. А враги у последнего были.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 10.02.2026 - 15:30]
Профайл Посетить вебсайт
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2789
«По голосу опознать...» - Рудничанина обвиняют в нападении на судебного исполнителя. Он заявляет о невиновности
Отправлено: 10.02.26 - 15:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуйста, не нужно публиковать подробности из личной жизни. И тем более - из жизни детей. И прошу воздержаться от обвинений на нашей площадке.
Будет суд - на нем и выскажетесь. И тогда мы сможем про ваши показания сообщить на сайте.
Профайл Посетить вебсайт
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2439
Re: «По голосу опознать...» - Рудничанина обвиняют в нападении...
Отправлено: 10.02.26 - 15:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Нападавший намеренно оставил жертву в живых, в добавок голосом Жениса что-то там говорит (технически это не сложно),дабы было много улик против Жениса

В данное время преступление не так уж сложно доказать, любой преступник оставляет следы человека на месте преступления.. дальше дело техники.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2439
Re: «По голосу опознать...» - Рудничанина обвиняют в нападении...
Отправлено: 10.02.26 - 15:40
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оперативники во время обыска извлекли мокрые одежды, но чьи они - не говорят. Эти одежды могут принадлежать любому из посетителей этой студии

Источник:

на любой одежде остаются жиро потовые следы хозяина. Цитата:
Эти одежды могут принадлежать любому из посетителей этой студии. В конце концов могли ему подбросить или попроситься на постирушки кто угодно из его многочисленных друзей-бродяг, у которых ни кола, ни двора, как и у самого Жениса.

Источник:


не вооружённым взглядом прослеживается попытка увести преступника от наказания
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS