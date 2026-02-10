Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Будет грязь и возмущение граждан" - О проблемах с вывозом снега из города вновь говорили в акимате Костаная
"Будет грязь и возмущение граждан" - О проблемах с вывозом снега из города вновь говорили в акимате Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать