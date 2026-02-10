Re: Утильсбор есть, но пунктов утилизации нет: объяснение...

Цитата:///однако до сих пор в Казахстане негде их утилизировать.///



Минуточку:- несколько лет тому назад при прежнем акиме Архимеде с помпой на телевидении и в СМИ был открыт завод по переработке утильсырья и участвовал в этом открытий и наверняка подписывал какие то документы при открытии лично сам Премьер Мамин и Минфин наверняка СПИСАЛ бюджетные деньги потраченные на его строительство.

Вопрос: - что с этим заводом и почему он не функционирует ??

И второй вопрос: - если он не работает и бюджетные деньги затраченные на его строительство были разворованы, то вопрос к Управлению КНБ занимающее коррупционными делами - надо найти кто это сделал и НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания наверное должна существовать .

Завтра, послезавтра, через месяц, через год, через пять-десять лет - воров и преступников НАЙДУТ и НАКАЖУТ- вот тогда будет порядок в нашем государстве.