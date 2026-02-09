НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
 
 
«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.02.26 - 12:30
Отправлено: 09.02.26 - 12:30
- Можно, конечно, со старым тарифом жить, но это равносильно тому, чтобы ходить в галошах, когда можно ходить в сезонной обуви - в ботинках, - отметил Марат ЖУНДУБАЕВ. - Понятно, что есть инициативы вернуться к старому тарифу...
Re: «Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз...
Отправлено: 10.02.26 - 09:06
Отправлено: 10.02.26 - 09:06
Цитата:
ACROS:
Логика есть в этом, но братья-армяне и социальный бизнес- наверное это всё таки ДВЕ разные вещи.

в социальном бизнесе тоже не особо разрешено взять тендер а потом права качать что тебе техника нужна и доп оплата рабочим иначе услуга будет реализована не в полной мере Цитата:
vofkakst:
А горючка тоже вдвдое подорожала?

мой пример про горючку был абстрагированным Цитата:
ACROS:
Конкретно цифры не назову, потому как не в курсе- но, раз там проблемма с кадрами, значит в первую очередь- зарплата низкая

не всегда
на госслужбе вон проблема с кадрами а причина именно в переработках
Цитата:
юля елиссева:
Получается что действия прокураторы - главного органа, осуществляющего высший надзор за соблюдением законности и решение суда аким считает популизном? Как это вяжется с этикой государсвенного служащего?

прочитал в фейсбуке

оказывается аким по всей видимости не прокуратуру имел ввиду
а двух маслихатовских депутатов которые инициировали этот вопрос в 2024 году
сергазинова и жубаева, обе как ни странно связаны с масс-медиа так или иначе
отсюда и спич акима про "ПОПУЛИЗМ"
Re: «Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз...
Отправлено: 10.02.26 - 10:11
Отправлено: 10.02.26 - 10:11
Цитата:
abaika95:
аким по всей видимости не прокуратуру имел ввиду


Человек в здравом уме не будет писать против ветра.
