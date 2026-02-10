НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Будет грязь и возмущение граждан" - О проблемах с вывозом снега из города вновь говорили в акимате Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53476
"Будет грязь и возмущение граждан" - О проблемах с вывозом снега из города вновь говорили в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.26 - 10:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За последнюю неделю в службу iKomek поступило 186 жалоб горожан на очистку дорог от снега. В частности, на улицах Карла Маркса, Леонида Беды и проспекте Назарбаева. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8814
Re: "Будет грязь и возмущение граждан" - О проблемах с...
Отправлено: 10.02.26 - 10:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то много обязанностей у МВД стало: - и уборка снега и бюджет штрафами пополнять и за обсуждением по Конституции следить, а кто же будет за ПРАВОПОРЯДКОМ следить и преступников ЛОВИТЬ ???
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2110
"Будет грязь и возмущение граждан" - О проблемах с вывозом снега из города вновь говорили в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.26 - 11:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
кто же будет

А зачем? Есть более приоритетные направления. Приоритетные для бюджета, а не для общества
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2110
Re: "Будет грязь и возмущение граждан" - О проблемах с...
Отправлено: 10.02.26 - 11:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Очищать автобусные остановки, не оставлять огромные кучи снега на перекрёстках - это ваша прямая обязанность.

А вот сюда МВД не хочет взор обратить?
Зачастую после "чистки" остаются борты в полметра-метр шириной, да и в высоту немаленькие. Утром едешь на работу - и думаешь - останется бампер на месте, или нет. Людям перескакивать на дорогу, на тротуар, к автобусу - это смертельная (!) опасность! А из-за метрового (полутораметрового) сугроба, может выскочить ребенок... Но конечно, виноваты только жильцы частного сектора и представители предпринимательской сферы.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS