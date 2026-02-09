Отправлено: - 21:39

сайлау курманов:

Буквально недавно вся страна рыдала горючими слезами над парнем которого увезли вначале в Америку,а затем Голландию. Усыновители прямым текстом говорили о 5тыс долларов уплаченных за этого младенца.

Цитата:Да это единичные случаи, которые попали огласке. Подобные фонды это не благотворительность, а зарабатывание денег. Дети - товар, и что с ними будет, фондам безразлично. Организаторы фондов, как не странно, уважаемые и очень богатые люди. Что само по себе наводит на двоякие мысли.