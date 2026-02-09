Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53476
Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 16:20
Сару Назарбаеву выписали из Национального госпиталя Медицинского центра Управления делами Президента. Напомним, информация о ее госпитализации появилась 5 мая 2025 года. Тогда сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии.
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1912
Re: Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 16:20
То померла,то вылечили. Ни чё не понятно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8814
Re: Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 17:18
Цитата:
Цитата:///находилась под наблюдением врачей около 9 месяцев.///
Будем реалистами: - после такого срока лечения да и притом местными врачами, её отправили домой с одной целью.
Сабыр:
Цитата:///находилась под наблюдением врачей около 9 месяцев.///
Будем реалистами: - после такого срока лечения да и притом местными врачами, её отправили домой с одной целью.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 8004
Re: Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 20:32
возглавила попечительский совет благотворительного фонда "Демография
В одном из источников есть информация за годы независимости из страны вывесли 25 тыс детишек. Буквально недавно вся страна рыдала горючими слезами над парнем которого увезли вначале в Америку,а затем Голландию. Усыновители прямым текстом говорили о 5тыс долларов уплаченных за этого младенца.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4934
Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 21:39
Цитата:
Да это единичные случаи, которые попали огласке. Подобные фонды это не благотворительность, а зарабатывание денег. Дети - товар, и что с ними будет, фондам безразлично. Организаторы фондов, как не странно, уважаемые и очень богатые люди. Что само по себе наводит на двоякие мысли.
сайлау курманов:
Буквально недавно вся страна рыдала горючими слезами над парнем которого увезли вначале в Америку,а затем Голландию. Усыновители прямым текстом говорили о 5тыс долларов уплаченных за этого младенца.
Да это единичные случаи, которые попали огласке. Подобные фонды это не благотворительность, а зарабатывание денег. Дети - товар, и что с ними будет, фондам безразлично. Организаторы фондов, как не странно, уважаемые и очень богатые люди. Что само по себе наводит на двоякие мысли.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2278
Re: Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 22:06
Цитата:
.....в лихие 90е со всего бывшего союза вывозили детей кому ни лень европейцы,мереканцы и прочие прибыльный бизнес был...
сайлау курманов:
Буквально недавно вся страна рыдала горючими слезами над парнем которого увезли вначале в Америку,а затем Голландию. Усыновители прямым текстом говорили о 5тыс долларов уплаченных за этого младенца.
.....в лихие 90е со всего бывшего союза вывозили детей кому ни лень европейцы,мереканцы и прочие прибыльный бизнес был...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщений:
- 738
Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 10.02.26 - 00:24
Уффф..
Прям "гора с плеч долой"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8508
Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 10.02.26 - 03:35
Все так дружно порадовались, что человека из больницы домой выписали! Так то даже журналисты слова плохого про неё не говорили! Сам я не знаком, но думаю дома ей всё таки будет лучше, с какими бы целями её не выписали!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8508
Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 10.02.26 - 03:38
Плохо быть публичным человеком или хотя бы приближенным к публичному человеку! Всегда найдется тот, кто искренне порадуется любой твоей болячке!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8814
Re: Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 10.02.26 - 10:04
Цитата:
Некий Эпштейн из-за его архива разгорается скандал в котором замешаны многие сильные мира сего и даже Дональд Иванович не говоря уж о некторых европейских лидеров.
Эл-починно:
Организаторы фондов, как не странно, уважаемые и очень богатые люди. Что само по себе наводит на двоякие мысли.
Некий Эпштейн из-за его архива разгорается скандал в котором замешаны многие сильные мира сего и даже Дональд Иванович не говоря уж о некторых европейских лидеров.
