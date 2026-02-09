НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сару Назарбаеву выписали из больницы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53476
Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 16:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сару Назарбаеву выписали из Национального госпиталя Медицинского центра Управления делами Президента. Напомним, информация о ее госпитализации появилась 5 мая 2025 года. Тогда сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1912
Re: Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 16:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То померла,то вылечили. Ни чё не понятно.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8814
Re: Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 17:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Ни чё не понятно

Цитата:///находилась под наблюдением врачей около 9 месяцев.///

Будем реалистами: - после такого срока лечения да и притом местными врачами, её отправили домой с одной целью.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8004
Re: Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 20:32
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
возглавила попечительский совет благотворительного фонда "Демография
В одном из источников есть информация за годы независимости из страны вывесли 25 тыс детишек. Буквально недавно вся страна рыдала горючими слезами над парнем которого увезли вначале в Америку,а затем Голландию. Усыновители прямым текстом говорили о 5тыс долларов уплаченных за этого младенца.
Профайл Посетить вебсайт
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4934
Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 21:39
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Буквально недавно вся страна рыдала горючими слезами над парнем которого увезли вначале в Америку,а затем Голландию. Усыновители прямым текстом говорили о 5тыс долларов уплаченных за этого младенца.


Да это единичные случаи, которые попали огласке. Подобные фонды это не благотворительность, а зарабатывание денег. Дети - товар, и что с ними будет, фондам безразлично. Организаторы фондов, как не странно, уважаемые и очень богатые люди. Что само по себе наводит на двоякие мысли.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2278
Re: Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 09.02.26 - 22:06
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Буквально недавно вся страна рыдала горючими слезами над парнем которого увезли вначале в Америку,а затем Голландию. Усыновители прямым текстом говорили о 5тыс долларов уплаченных за этого младенца.


.....в лихие 90е со всего бывшего союза вывозили детей кому ни лень европейцы,мереканцы и прочие прибыльный бизнес был...
Профайл
1234
§ 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
738
Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 10.02.26 - 00:24
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уффф..
Прям "гора с плеч долой" :-)
Профайл Посетить вебсайт
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8508
Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 10.02.26 - 03:35
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все так дружно порадовались, что человека из больницы домой выписали! Так то даже журналисты слова плохого про неё не говорили! Сам я не знаком, но думаю дома ей всё таки будет лучше, с какими бы целями её не выписали!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8508
Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 10.02.26 - 03:38
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохо быть публичным человеком или хотя бы приближенным к публичному человеку! Всегда найдется тот, кто искренне порадуется любой твоей болячке!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8814
Re: Сару Назарбаеву выписали из больницы
Отправлено: 10.02.26 - 10:04
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Организаторы фондов, как не странно, уважаемые и очень богатые люди. Что само по себе наводит на двоякие мысли.


Некий Эпштейн из-за его архива разгорается скандал в котором замешаны многие сильные мира сего и даже Дональд Иванович не говоря уж о некторых европейских лидеров.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS