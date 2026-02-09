Отправлено: - 21:31

Лесовик:

трансферная стоимость этого футболиста составляет 900 тыс.евро ,но это если кто захочет выкупить его.

Цитата:Его уже выкупили. Стоимость игрока, согласно данным Transfermarkt на момент перехода, оценивалась примерно в 900 тыс. евро. Теперь он игрок ФК Тобол, а расторжение контракта грозит штрафом. Откуда у ФК Тобол такие деньги, для какого то венесуэльского игрока?