Николай ВОРОНИН: На месте шагом марш!
Николай ВОРОНИН: На месте шагом марш!
Николай ВОРОНИН: На месте шагом марш!
Отправлено: 09.02.26 - 16:50
Чем меньше стоит в глазах народа то или иное дело, предпринятое властью, тем больше вокруг него шума. Возьмем новый Налоговый кодекс. Что и кому он дал, не буду останавливаться. Скажу, что лично мне, да и не только мне, ничего. Простой люд, наоборот, потерял.
Re: Николай ВОРОНИН: На месте шагом марш!
Отправлено: 09.02.26 - 16:50
Констатация факта, это хорошо.
Делать-то что? Какие будут предложения?
Делать-то что? Какие будут предложения?
Re: Николай ВОРОНИН: На месте шагом марш!
Отправлено: 09.02.26 - 17:34
Известные и ВЕЧНЫЕ вопросы революционеров разных мастей: - кто виноват - по Воронину уже ясно- ВЛАСТЬ.
Теперь - что делать ???
В преамбуле новой Конституции ( если знаете что это такое - ПРЕАМБУЛА и с чем её едят- это не я сказал, это слова Алесандра с Рудного) даны все ответы Воронину в части что делать ??( так по кайней мере ПОЮТ все депутаты и члены так называемого Консультативного Совета).
Надо бы Воронину и дальше развивать свою мысль чисто по ленински из программных лозунгов "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" : - мол "...верхи не могут, а низы не хотят..." и мол якобы создалась "...революционная ситуация..."
Re: Николай ВОРОНИН: На месте шагом марш!
Отправлено: 09.02.26 - 20:54
Хотелось бы поправить уважаемого Н.Воронина -полузащитника из Венесуэлы Луиса Гуэро ФК "Тобол" не покупал, он пришёл в статусе свободного агента (т.е. просто заключен контракт без его выкупа) ..и да - трансферная стоимость этого футболиста составляет 900 тыс.евро ,но это если кто захочет выкупить его. Сейчас после заключения контракта права на данного футболиста на год(?)принадлежат ФК "Тобол". Думаю, это нормальный ход клуба.
Николай ВОРОНИН: На месте шагом марш!
Отправлено: 09.02.26 - 21:31
Его уже выкупили. Стоимость игрока, согласно данным Transfermarkt на момент перехода, оценивалась примерно в 900 тыс. евро. Теперь он игрок ФК Тобол, а расторжение контракта грозит штрафом. Откуда у ФК Тобол такие деньги, для какого то венесуэльского игрока?
Re: Николай ВОРОНИН: На месте шагом марш!
Отправлено: 09.02.26 - 22:34
Уважаемый, как то вы свободно трактуете понятие трансферной стоимости игрока. Если Вы смотрели Transfermarkt, то должны были увидеть , что данный игрок перешёл в "Тобол" качестве "свободного агента". Что это означает ? Цитирую :"Переход футболиста в качестве свободного агента — это подписание контракта с новым клубом без выплаты компенсации (трансферной стоимости) предыдущей команде. Это происходит, когда срок действия старого контракта игрока истёк или был расторгнут, что делает футболиста «свободным»." Теперь права на него у ФК "Тобол"..так понятно?
Николай ВОРОНИН: На месте шагом марш!
Отправлено: 09.02.26 - 23:05
Ну дык я упомянул трансферную стоимость. Но нигде не утверждал, что по этой цене он перешёл в ФК Тобол. Если вам известны условия перехода так огласите их, плиз! Стоимость трансфера, одно. Но стоимость футболиста, тоже важна. Он же, простой венесуэльский парень, не будет за 100 тыс. тенге в месяц за Казахстан бегать? Так вот и вопрос, откуда у ФК Тобол десятки, если не сотни тысяч долларов, евро - таким же, как Юля пишет, кривоногим как казахстанским, платить? Может лучше всё своим. Они хотябы родные - домашние, глядишь чего и получиться? Вопрос риторический.
