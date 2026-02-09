Отправлено: - 17:26

ACROS:

Как понять - внутренние проблеммы- всё вышеперечисленное- наверное, относиться как к тарифной сетке, так и к внутренним проблемам или так: внутренние проблемы вытекают из тарифа и тариф складывается из внутренних проблем - в бизнесе,

ACROS:

я бы ОТПУСТИЛ цены на тариф в СВОБОДНОЕ пространство

ACROS:

Что то я не вижу что бы с биржы побежали устраиваться в Тазалык- да, их с пистолетом не загонишь при таких зарплатах.

ACROS:

прокуратура сыграла на ПОППУЛИЗМ

Цитата:удорожание бензина объективная проблема которую необходимо разбирать с услугополучателями так как встает вопрос не хватки рейсов для вывоза мусора и тут поставщик не виновен что горючка подорожалаулучшение мусорных площадок путем повышение тарифа тоже вопрос обоюдоострый он прямо относится к услугополучателяма вот кадры и зарплата это уж извинитене хватает людей на вывоз мусора? оптимизируй штат и увеличь зарплату остальным. запрашивай биржу труда, сокращай бугхалтеров и кабинетных это твои прямые издержки как подрядной организации которая вышла на рынок со своим предложением услуг. ты же както делал расчеты что при определённом штате и сетке зп ты можешь обслуживать город? должен был закладывать и учитывать риски.и да зарплаты в тазалыке не нищенские. вполне подходящие для такого вида работыЦитата:если бы у нас за забором тысячи организаций стояло со своими машинами, штатом которые готовы были на реальном рынке опускать цены лишь бы взять город на обслуживание то можно тарифы отпускать в свободное плаваниеа когда у нас две фирмы всего и еще постоянно ноют что денег нема, то и тарифы государство должно отслеживать и удерживать Цитата:при каких зарплатах? Цитата:популизм это когда выборы идутмы что прокуратуру выбираем куда? что они перед нами баллы зарабатывают пытаясь показаться хорошими?сейчас проведи соц опрос о деятельности прокуратуры мало кто из населения прям выскажется оптимистичноу каждого свои примеры есть.но в данном случае население действительно будет за прокуратуру но этот пример капля в море.или что вы предалагаете?дааааа поверить ЖКХ и начать травлю прокуратуры? ату ее ату она глупая и неправа! повысьте нам тариф ведь ЖКХ никогда не ошибается! и суд ошибся!! так?))