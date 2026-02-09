НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Убийство и похищение ребёнка в Талгаре: полицейских судят за бездействие, главному фигуранту вменяют 12 преступлений
 
 
NG.kz
20.12.07
53471
Убийство и похищение ребёнка в Талгаре: полицейских судят за бездействие, главному фигуранту вменяют 12 преступлений
Отправлено: 09.02.26 - 18:10
В Алматинской области полицейских будут судить за бездействие. Двух следователей Талгарского района обвиняют в превышении служебных полномочий и бездействии, что, по версии прокуроров, привело к трагедии: убийству мужчины, похищению двухлетней девочки и изнасилованию женщины.
Читать новость

Messer
09.06.25
35
Re: Убийство и похищение ребёнка в Талгаре: полицейских судят за...
Отправлено: 09.02.26 - 18:10
Ситуация звучит как сюжет третьесортного триллера про американскую глубинку с шизанутыми реднеками и ленивыми, насквозь продажными копами, жуть.
