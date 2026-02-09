Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Убийство и похищение ребёнка в Талгаре: полицейских судят за бездействие, главному фигуранту вменяют 12 преступлений
Убийство и похищение ребёнка в Талгаре: полицейских судят за бездействие, главному фигуранту вменяют 12 преступлений
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 96, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 96
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать