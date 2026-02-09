Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53470
«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.02.26 - 12:30
- Можно, конечно, со старым тарифом жить, но это равносильно тому, чтобы ходить в галошах, когда можно ходить в сезонной обуви - в ботинках, - отметил Марат ЖУНДУБАЕВ. - Понятно, что есть инициативы вернуться к старому тарифу...
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 204
Re: «Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз...
Отправлено: 09.02.26 - 12:30
Это как не означает автоматическое снижение платы? Именно это и означает. Тариф был повышен решением маслихата, то есть нормативным правовым актом, который сейчас признан незаконным - и именно с момента его принятия. Всё что в рамках незаконного нормативного правового акта сверх сумм предыдущих законно установленных тарифов поставщик получил, то и должен вернуть. А всё о чём говорит аким - это на будущее, могут повышать в установленном законом порядке, но на период в момента принятия и вступления акта в силу, а не задним числом.
«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.02.26 - 12:52
Не аким ли должен нести в город принцип "Закон и порядок" и требовать его исполнение со стороны госорганов и подотчетных ему организаций?
Когда при пандемии, несмотря на прямой запрет президента на повышение комуслуг, именно тазалык задрал цену по причине "мы давно тарифы не поднимали" - им сошло с рук
Цитата:
Для акима этого недостаточно? Если решение суда ничего не значит, о каком законе и порядке может идти речь? Повышение признано незаконным, очнитесь!
плюс ко всему:
Цитата:
Или опять лоббирование интересов отдельно взятой конторки??
[Исправлено: vofkakst, 09.02.2026 - 12:57]
Когда при пандемии, несмотря на прямой запрет президента на повышение комуслуг, именно тазалык задрал цену по причине "мы давно тарифы не поднимали" - им сошло с рук
Цитата:
Экономический суд признал повышение незаконным и отменил решение маслихата.
Для акима этого недостаточно? Если решение суда ничего не значит, о каком законе и порядке может идти речь? Повышение признано незаконным, очнитесь!
плюс ко всему:
Цитата:
Решение вступило в законную силу
Или опять лоббирование интересов отдельно взятой конторки??
[Исправлено: vofkakst, 09.02.2026 - 12:57]
Re: «Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз...
Отправлено: 09.02.26 - 12:56
Цитата:
А я бы это назвал торжеством правосудия.
Какой популизм, если при утверждении тарифов были выявлены ошибки и нарушения?
Понятно, что есть инициативы вернуться к старому тарифу. Но это популизм. Просто голый популизм
А я бы это назвал торжеством правосудия.
Какой популизм, если при утверждении тарифов были выявлены ошибки и нарушения?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2436
«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.02.26 - 14:44
Цитата:
Предлагаю умникам выйти на портал госзакупок, как раз сейчас разыгрывают тендер и показать как надо работать за копейки .Один умник в лице Кушнарёва уже работал.. город под грудами мусора оказался.. Областная прокуратура таким вот образом пыталась бонусы для себя отжать
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 09.02.2026 - 15:45]
vofkakst:
А я бы это назвал торжеством правосудия. Какой популизм, если при утверждении тарифов были выявлены ошибки и нарушения?
А я бы это назвал торжеством правосудия. Какой популизм, если при утверждении тарифов были выявлены ошибки и нарушения?
Предлагаю умникам выйти на портал госзакупок, как раз сейчас разыгрывают тендер и показать как надо работать за копейки .Один умник в лице Кушнарёва уже работал.. город под грудами мусора оказался.. Областная прокуратура таким вот образом пыталась бонусы для себя отжать
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 09.02.2026 - 15:45]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18406
Re: «Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз...
Отправлено: 09.02.26 - 15:56
Цитата:
аким города по всей видимости немного оговорился
популизм может быть у депутатов, у выборных политиканов, у блогеров и общественных деятелей.
какой может быть популизм у прокуратуры? прокуратура доказала на суде что тариф был повышен необоснованно и с нарушениями. принять к сведению и больше таких ошибок не допускать. как можно говорить что решение суда это популизм?
кто баллы то зарабатывает? прокуратура чтоли?
Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
аким города по всей видимости немного оговорился
популизм может быть у депутатов, у выборных политиканов, у блогеров и общественных деятелей.
какой может быть популизм у прокуратуры? прокуратура доказала на суде что тариф был повышен необоснованно и с нарушениями. принять к сведению и больше таких ошибок не допускать. как можно говорить что решение суда это популизм?
кто баллы то зарабатывает? прокуратура чтоли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18406
«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.02.26 - 16:01
Цитата:
никто не говорит что нужно вывозить мусор себе в ущерб работая за копейки
ну так надо же обосновать по всем правилам почему тариф подняли?
нельзя поднять тариф только потому что "огурцы в магазине дороже стали" или "все поднимают и мы хотим"
бензин подорожал окей тариф может быть необходимо поднять делая расчеты сколько нужно бензина для вывоза мусора
обновление мусорных площадок-тоже соглашусь
а если ты тариф поднимаешь просто с воздуха считая что тебе это необходимо чтобы например удержать кадры, то нет. такое уже не работает. это внутренние проблемы организации обслуживания. сокращай штат, оптимизируйся, привлекай с биржи труда итд.
ПолиграфЪ Боярышников:
Предлагаю умникам выйти на портал госзакупок, как раз сейчас разыгрывают тендер и показать как надо работать за копейки
Предлагаю умникам выйти на портал госзакупок, как раз сейчас разыгрывают тендер и показать как надо работать за копейки
никто не говорит что нужно вывозить мусор себе в ущерб работая за копейки
ну так надо же обосновать по всем правилам почему тариф подняли?
нельзя поднять тариф только потому что "огурцы в магазине дороже стали" или "все поднимают и мы хотим"
бензин подорожал окей тариф может быть необходимо поднять делая расчеты сколько нужно бензина для вывоза мусора
обновление мусорных площадок-тоже соглашусь
а если ты тариф поднимаешь просто с воздуха считая что тебе это необходимо чтобы например удержать кадры, то нет. такое уже не работает. это внутренние проблемы организации обслуживания. сокращай штат, оптимизируйся, привлекай с биржи труда итд.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3954
«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.02.26 - 16:49
Получается что действия прокураторы - главного органа, осуществляющего высший надзор за соблюдением законности и решение суда аким считает популизном? Как это вяжется с этикой государсвенного служащего?
[Исправлено: юля елиссева, 09.02.2026 - 18:09]
[Исправлено: юля елиссева, 09.02.2026 - 18:09]
Re: «Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз...
Отправлено: 09.02.26 - 17:12
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как понять - внутренние проблеммы- всё вышеперечисленное- наверное, относиться как к тарифной сетке, так и к внутренним проблемам или так: внутренние проблемы вытекают из тарифа и тариф складывается из внутренних проблем - в бизнесе, (а мусор- это тоже бизнес, социального характера, но бизнес)не бывает отдельных проблем.
Будь моя воля или я на месте Токаева: - я бы ОТПУСТИЛ цены на тариф в СВОБОДНОЕ пространство и ужесточил Законодательство в отношении мусора и экологии - и через полгода-год всё бы наладилось.
Цитата:
Что то я не вижу что бы с биржы побежали устраиваться в Тазалык- да, их с пистолетом не загонишь при таких зарплатах.
Цитата:
Я не очень то люблю власть- да кто её любит, все её терпят в силу необходимости, но в этом случае поддерживаю акима- что то никогда не видно прокуратуры при рассмотрении других подобных повышающих тарифов, наверняка там то же натыкано в тарифы-великое множество услуг и нотариусов, и парикмахеров и прочей фигни- раз так делает Тазалык, значит так делают ВСЕ при рассмотрении любого тарифа- и КТЭК и ФОРВАЙТ и СУ и ГАЗ и тогда действительно конкретно в этом случае- прокуратура сыграла на ПОППУЛИЗМ.
Слабо тогда ей ВСЕ тарифы проверить- наверняка там то же не чисто ???
abaika95:
например удержать кадры,
например удержать кадры,
Цитата:
abaika95:
бензин подорожал
бензин подорожал
Цитата:
abaika95:
обновление мусорных площадок
обновление мусорных площадок
Как понять - внутренние проблеммы- всё вышеперечисленное- наверное, относиться как к тарифной сетке, так и к внутренним проблемам или так: внутренние проблемы вытекают из тарифа и тариф складывается из внутренних проблем - в бизнесе, (а мусор- это тоже бизнес, социального характера, но бизнес)не бывает отдельных проблем.
Будь моя воля или я на месте Токаева: - я бы ОТПУСТИЛ цены на тариф в СВОБОДНОЕ пространство и ужесточил Законодательство в отношении мусора и экологии - и через полгода-год всё бы наладилось.
Цитата:
abaika95:
сокращай штат, оптимизируйся, привлекай с биржи труда итд.
сокращай штат, оптимизируйся, привлекай с биржи труда итд.
Что то я не вижу что бы с биржы побежали устраиваться в Тазалык- да, их с пистолетом не загонишь при таких зарплатах.
Цитата:
abaika95:
прокуратура чтоли?
прокуратура чтоли?
Я не очень то люблю власть- да кто её любит, все её терпят в силу необходимости, но в этом случае поддерживаю акима- что то никогда не видно прокуратуры при рассмотрении других подобных повышающих тарифов, наверняка там то же натыкано в тарифы-великое множество услуг и нотариусов, и парикмахеров и прочей фигни- раз так делает Тазалык, значит так делают ВСЕ при рассмотрении любого тарифа- и КТЭК и ФОРВАЙТ и СУ и ГАЗ и тогда действительно конкретно в этом случае- прокуратура сыграла на ПОППУЛИЗМ.
Слабо тогда ей ВСЕ тарифы проверить- наверняка там то же не чисто ???
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18406
«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.02.26 - 17:26
Цитата:
удорожание бензина объективная проблема которую необходимо разбирать с услугополучателями так как встает вопрос не хватки рейсов для вывоза мусора и тут поставщик не виновен что горючка подорожала
улучшение мусорных площадок путем повышение тарифа тоже вопрос обоюдоострый он прямо относится к услугополучателям
а вот кадры и зарплата это уж извините
не хватает людей на вывоз мусора? оптимизируй штат и увеличь зарплату остальным. запрашивай биржу труда, сокращай бугхалтеров и кабинетных это твои прямые издержки как подрядной организации которая вышла на рынок со своим предложением услуг. ты же както делал расчеты что при определённом штате и сетке зп ты можешь обслуживать город? должен был закладывать и учитывать риски.
и да зарплаты в тазалыке не нищенские. вполне подходящие для такого вида работы
Цитата:
если бы у нас за забором тысячи организаций стояло со своими машинами, штатом которые готовы были на реальном рынке опускать цены лишь бы взять город на обслуживание то можно тарифы отпускать в свободное плавание
а когда у нас две фирмы всего и еще постоянно ноют что денег нема, то и тарифы государство должно отслеживать и удерживать Цитата:
при каких зарплатах? Цитата:
популизм это когда выборы идут
мы что прокуратуру выбираем куда? что они перед нами баллы зарабатывают пытаясь показаться хорошими?
сейчас проведи соц опрос о деятельности прокуратуры мало кто из населения прям выскажется оптимистично
у каждого свои примеры есть.
но в данном случае население действительно будет за прокуратуру но этот пример капля в море.
или что вы предалагаете?
дааааа поверить ЖКХ и начать травлю прокуратуры? ату ее ату она глупая и неправа! повысьте нам тариф ведь ЖКХ никогда не ошибается! и суд ошибся!! так?))
ACROS:
Как понять - внутренние проблеммы- всё вышеперечисленное- наверное, относиться как к тарифной сетке, так и к внутренним проблемам или так: внутренние проблемы вытекают из тарифа и тариф складывается из внутренних проблем - в бизнесе,
Как понять - внутренние проблеммы- всё вышеперечисленное- наверное, относиться как к тарифной сетке, так и к внутренним проблемам или так: внутренние проблемы вытекают из тарифа и тариф складывается из внутренних проблем - в бизнесе,
удорожание бензина объективная проблема которую необходимо разбирать с услугополучателями так как встает вопрос не хватки рейсов для вывоза мусора и тут поставщик не виновен что горючка подорожала
улучшение мусорных площадок путем повышение тарифа тоже вопрос обоюдоострый он прямо относится к услугополучателям
а вот кадры и зарплата это уж извините
не хватает людей на вывоз мусора? оптимизируй штат и увеличь зарплату остальным. запрашивай биржу труда, сокращай бугхалтеров и кабинетных это твои прямые издержки как подрядной организации которая вышла на рынок со своим предложением услуг. ты же както делал расчеты что при определённом штате и сетке зп ты можешь обслуживать город? должен был закладывать и учитывать риски.
и да зарплаты в тазалыке не нищенские. вполне подходящие для такого вида работы
Цитата:
ACROS:
я бы ОТПУСТИЛ цены на тариф в СВОБОДНОЕ пространство
я бы ОТПУСТИЛ цены на тариф в СВОБОДНОЕ пространство
если бы у нас за забором тысячи организаций стояло со своими машинами, штатом которые готовы были на реальном рынке опускать цены лишь бы взять город на обслуживание то можно тарифы отпускать в свободное плавание
а когда у нас две фирмы всего и еще постоянно ноют что денег нема, то и тарифы государство должно отслеживать и удерживать Цитата:
ACROS:
Что то я не вижу что бы с биржы побежали устраиваться в Тазалык- да, их с пистолетом не загонишь при таких зарплатах.
Что то я не вижу что бы с биржы побежали устраиваться в Тазалык- да, их с пистолетом не загонишь при таких зарплатах.
при каких зарплатах? Цитата:
ACROS:
прокуратура сыграла на ПОППУЛИЗМ
прокуратура сыграла на ПОППУЛИЗМ
популизм это когда выборы идут
мы что прокуратуру выбираем куда? что они перед нами баллы зарабатывают пытаясь показаться хорошими?
сейчас проведи соц опрос о деятельности прокуратуры мало кто из населения прям выскажется оптимистично
у каждого свои примеры есть.
но в данном случае население действительно будет за прокуратуру но этот пример капля в море.
или что вы предалагаете?
дааааа поверить ЖКХ и начать травлю прокуратуры? ату ее ату она глупая и неправа! повысьте нам тариф ведь ЖКХ никогда не ошибается! и суд ошибся!! так?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18406
Re: «Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз...
Отправлено: 09.02.26 - 17:32
Цитата:
прокуратура и так все проверяет
но видимо в данном случае ну очень уж на отвали был составлен запрос на увеличение тарифа что даже сам аким признает
"При предыдущем расчёте была нарушена методология: что-то учли, что-то нет"
что то учли а что то не учли
запросто так)
и да кстати тариф повысили чтобы спецтехнику закупить
интересно а с какого фига действительно?
это как если бы на тендер по ремонту дороги вышла очередная армянская фирма но с аргументом что сумма договора должна быть увеличена потому что у подрядчика тупо машин нет и зарплата у рабочих маленькая.....но подряд ты нам отдай
ACROS: Слабо тогда ей ВСЕ тарифы проверить- наверняка там то же не чисто ???
прокуратура и так все проверяет
но видимо в данном случае ну очень уж на отвали был составлен запрос на увеличение тарифа что даже сам аким признает
"При предыдущем расчёте была нарушена методология: что-то учли, что-то нет"
что то учли а что то не учли
запросто так)
и да кстати тариф повысили чтобы спецтехнику закупить
интересно а с какого фига действительно?
это как если бы на тендер по ремонту дороги вышла очередная армянская фирма но с аргументом что сумма договора должна быть увеличена потому что у подрядчика тупо машин нет и зарплата у рабочих маленькая.....но подряд ты нам отдай
Re: «Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз...
Отправлено: 09.02.26 - 17:46
Цитата:
Логика есть в этом, но братья-армяне и социальный бизнес- наверное это всё таки ДВЕ разные вещи.
abaika95:
армянская фирма
армянская фирма
Логика есть в этом, но братья-армяне и социальный бизнес- наверное это всё таки ДВЕ разные вещи.
«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.02.26 - 17:52
Цитата:
А горючка тоже вдвдое подорожала?
abaika95:
поставщик не виновен что горючка подорожала
поставщик не виновен что горючка подорожала
А горючка тоже вдвдое подорожала?
Re: «Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз...
Отправлено: 09.02.26 - 18:02
Цитата:
Конкретно цифры не назову, потому как не в курсе- но, раз там проблемма с кадрами, значит в первую очередь- зарплата низкая- люди идут работать не за красивые глаза а, за деньги - что бы - семью кормить, детей поднять, хату купить, авто купить, на курорт сьездить, не дай Бог- лечиться то же надо
Цитата:
Я бы отпустил до 2 000 тенге- для начала- и ничего ни с кем не случиться- зато завтра появяться несколько фирм, может даже десяток- и даже может и армяне бросят асфальт и ринуться бабки рубить коммунальные.
Цитата:
Когда коммуслуги ОТПУСТЯТ в свободное плавание в действительную бизнес-среду, и им разрешать поднимать тарифы так же как и парикмахерам или таксистам и тогда бизнесмены от мусора УВИДЯТ и ПОЧУВСТВУЮТ свою прибыль- то уверяю вас- завтра там начнётся реорганизация и кого надо уберут и услугами нотариусов не будут пользоваться и так далее.
Цены надо отпускать: - мы ж в рынке, так же не должно быть - вся страна в рынке, а коммунальщики в расределительно- социалистической среде.
abaika95:
при каких зарплатах?
при каких зарплатах?
Конкретно цифры не назову, потому как не в курсе- но, раз там проблемма с кадрами, значит в первую очередь- зарплата низкая- люди идут работать не за красивые глаза а, за деньги - что бы - семью кормить, детей поднять, хату купить, авто купить, на курорт сьездить, не дай Бог- лечиться то же надо
Цитата:
ACROS:
то можно тарифы отпускать в свободное плавание
то можно тарифы отпускать в свободное плавание
Я бы отпустил до 2 000 тенге- для начала- и ничего ни с кем не случиться- зато завтра появяться несколько фирм, может даже десяток- и даже может и армяне бросят асфальт и ринуться бабки рубить коммунальные.
Цитата:
abaika95:
оптимизируй штат и увеличь зарплату остальным. запрашивай биржу труда, сокращай бугхалтеров и кабинетных это твои прямые издержки как подрядной организации которая вышла на рынок со своим предложением услуг
оптимизируй штат и увеличь зарплату остальным. запрашивай биржу труда, сокращай бугхалтеров и кабинетных это твои прямые издержки как подрядной организации которая вышла на рынок со своим предложением услуг
Когда коммуслуги ОТПУСТЯТ в свободное плавание в действительную бизнес-среду, и им разрешать поднимать тарифы так же как и парикмахерам или таксистам и тогда бизнесмены от мусора УВИДЯТ и ПОЧУВСТВУЮТ свою прибыль- то уверяю вас- завтра там начнётся реорганизация и кого надо уберут и услугами нотариусов не будут пользоваться и так далее.
Цены надо отпускать: - мы ж в рынке, так же не должно быть - вся страна в рынке, а коммунальщики в расределительно- социалистической среде.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать