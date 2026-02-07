Россия в ближайшие месяцы может получить право блокировать сайты в Казахстане
Отправлено: 07.02.26 - 17:52
Подходы планируется закрепить соглашением, проект которого ожидает одобрения в ближайшие месяцы. Соглашением будут оговорены нормы по противодействию нелегальному использованию фильмов, музыки, книг и других объектов авторского права в цифровой среде. Читать новость
vofkakst, проверка-то нужна, однозначно. Вот только в заголовке размах на рупь, а непосредственно в новости - удар на грошик. Во-первых: может получить - а может и не получить, выходит? Во-вторых: в самом теле новости сплошь туманная вода и уверенность из разряда "одна бабка сказала". Бред, на мой взгляд. Страна мы суверенная, никто никогда не позволит так вмешиваться в наше информационное пространство.
Как представитель русского мира, я горжусь что принимают этот закон За любую дискредитацию власти нужно всех этих мочить как в сартире, по Уважаемому Владимиру Владимировичу, который сейчас зачищает остатки украинской армии в Купянск Узловом. Да, несомненно, может пострадать даже и Наша Газета, которая уже на уме у наших зетпатриотов за ее дерзость к властям, но тут ничего не поделаешь, наш русский мир тут всерьез и надолго. Так что всеми руками и ногами за!
Авторские права на указанный контент принадлежат агентству КазТАГ, его адвокатам и выступившим в поддержку журналистов пострадавшим вкладчикам Freedom Finance, однако это не помешало российскому суду вынести незаконное решение и на этом основании Роскомнадзору требовать от казахстанского хостинг-провайдера блокировки сайта казахстанского СМИ якобы по причине нарушения «авторских прав».
В РФ явно 1937 год.. наверное скоро боярам и бороды будут брить... Власть имущие бояться правды! Посиневшими пальцами вцепились за кресло, узурпировали власть.. Правдами и не правдами задушили демократию..
тебе как представителю русского мира надо отправиться в Купянск Узловой и с оружием в руках отстаивать свою принадлежность. хоть какая-нибудь польза от тебя будет русскому миру. а мы здесь сами разберемся.
ПолиграфЪ Боярышников: Власть имущие бояться правды!
Ну это уже не только в РФ,да и всегда и в той или иной степени везде это было,разница только в том , что у нас и во всём постсоветском пространстве это практически считается нормой( иногда негласно, иногда закрепляется законодательно, под предлогом защиты чего то более важного, чем свобода слова)!
