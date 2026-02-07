Re: Россия в ближайшие месяцы может получить право блокировать...

Отправлено: - 20:35

Как представитель русского мира, я горжусь что принимают этот закон

За любую дискредитацию власти нужно всех этих мочить как в сартире, по Уважаемому Владимиру Владимировичу, который сейчас зачищает остатки украинской армии в Купянск Узловом.

Да, несомненно, может пострадать даже и Наша Газета, которая уже на уме у наших зетпатриотов за ее дерзость к властям, но тут ничего не поделаешь, наш русский мир тут всерьез и надолго.

Так что всеми руками и ногами за!