Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Я робот
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53466
Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 07.02.26 - 18:41
Человечество сегодня переживает сложные процессы фрагментации. Глобализация, приведшая к монополярному миру, стала токсичным опытом мировой истории, хотя все твердили о том, что она даст нам фантастические возможности. Ибо с ее принципами невозможно было объединить необъединяемое, как нельзя соединить огонь и воду, свет и тьму, а финансовые тираннозавры, как всегда, не смогли совладать со своими пороками.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 07.02.26 - 18:41
Цитата:///Повторимся,//
"....Повторюсь.....", наверное так правильно: пишите от СЕБЯ это ваша мысль.
А, так ход хороший дисскуссионный ход, использовавший в дебатах некогда комсомольских политклубах начала 80-90 гг. прошлого века - запрячь свою мысль в якобы общий фон и выдать свою мысль как общественную и переманить своего оппонента на свою сторону.
И закончить свою мысль- Россия и Казахстан- дружба НАВЕКИ- по любви и по принуждению.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 340
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 07.02.26 - 19:27
Цитата:
ACROS:А почему бы и нет ?! Если двух драчливых петухов в курятнике не остановить насильно, то они и сами погибнут и курятнику урон. ЛОЛ
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46739
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 07.02.26 - 20:06
Цитата:
Ну как то уж совсем автор все поперепутал и понапутал
Я люблю пропагандиста Дугина и его Чебурашек, но не до такой же степени..
Кто бы мог подумать, что доллар так быстро сдаст свои позиции, что Европа, давшая миру огромное число достижений науки, литературы и искусства, окажется перед столь печальной перспективой быть отторгнутой друзьями, что в современном мире будут растоптаны принципы суверенитета и неприкосновенности границ, а НАТО, самый мощный в истории военный альянс, окажется на грани распада?!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1879
Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 07.02.26 - 21:01
А кому доллар сдал свои позиции так быстро ? Что за валюта ?
Классическая реакция рынков на начало 3МВ .
Укрепляются («тихие гавани»):
🇺🇸 Доллар США (даже если США участник конфликта)
🇨🇭 Швейцарский франк
🥇 Золото (как «валюта без государства»)
Ослабевают:
Валюты развивающихся стран Валюты стран, находящихся рядом с зоной боевых действий
Валюты с высоким внешним долгом.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 08.02.26 - 10:42
Цитата:
Да кто же ПРОТИВ: - все только "ЗА"- мы много миллион лет, да практически пока будет существовать планета Знмля или наш шарик перевернтся, жить в дружбе и согласии, только по одной причине- мы СОСЕДИ и какие то разговоры типа этой статьи - рассуждения сильно подвипевшего в привокзальном буфете.
Цитата://Кто бы мог подумать, что доллар так быстро сдаст свои позиции,//
Неужели ???
И автор быстро поменял в обменнике доллары на рубли и тенге, пока он окончательно не рухнул???
Я не доморощенный кухонный экономист, но думаю ещё лет 100-200 Его Величество доллар, хоть и ТЕНГЕ будет по дурацкому предложению потенциальных карманых депутатов будущего Курултая записан в Конституцию как нац.валюта Казахстана( как будто паралельно есть другая нац.валюта которую НЕ НАДО записывать в Конституцию) , будет НЕОФИЦИАЛЬНО главной валютой при ВСЕХ расчётах- и как официальных так и не официальных.
Цитата://Кто бы мог подумать, что доллар так быстро сдаст свои позиции,//
Неужели ???
И автор быстро поменял в обменнике доллары на рубли и тенге, пока он окончательно не рухнул???
Я не доморощенный кухонный экономист, но думаю ещё лет 100-200 Его Величество доллар, хоть и ТЕНГЕ будет по дурацкому предложению потенциальных карманых депутатов будущего Курултая записан в Конституцию как нац.валюта Казахстана( как будто паралельно есть другая нац.валюта которую НЕ НАДО записывать в Конституцию) , будет НЕОФИЦИАЛЬНО главной валютой при ВСЕХ расчётах- и как официальных так и не официальных.
Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 08.02.26 - 10:53
Цитата:
Слишком оптимистично.Человечество существует всего 0,0066% времени от истории Земли. Хорошо, если мы хотя бы половину от этого протянем.
Слишком оптимистично.Человечество существует всего 0,0066% времени от истории Земли. Хорошо, если мы хотя бы половину от этого протянем.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 2085
Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 08.02.26 - 11:01
ну я, например. мне лично идиоты в друзьях на... не нужны.
ну я, например. мне лично идиоты в друзьях на... не нужны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8502
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 08.02.26 - 12:33
Вопрос не о том стоит ли дружить и быть в союзе с Россией! Вопрос на каких условиях! С имперскими амбициями Путина равноценной дружбы и союзничества быть не может! А так согласен, что народы должны жить в мире и согласии, при том , что географическое положение стран никак не изменишь и как то взаимодействовать всё равно придётся! Моё личное наблюдение, чем дальше отъезжаешь от Казахстана, тем большее отношение свысока к нам, как к второсортным людям,даже у самой необразованной части населения РФ. Челябинск,Екатеринбург,Оренбург нас знают и отношение как к равным в большинстве случаев. Чем дальше ты отъезжаешь тем ты больше и больше становишься "чуркой" и "черножопым", как бы ты хорошо не говорил по русски. Москва и Питер к такой ситуации отношения не имеют, по разным причинам. Москвичи вообще относятся ко всем, как к второсортным людям, в том числе и к россиянам, а в Питере остатки былой интеллигенции всё таки сказываются.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.06.25
- Сообщений:
- 34
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 08.02.26 - 17:54
saba, если это ваше "личное наблюдение", то я вами неимоверно восхищаюсь. Вы мало того, что преопытнейший путешественник, посетивший огромное количество регионов России, так вы еще и ведёте со многими местными жителями продолжительные беседы, определяя их отношение к вам. Страшно представить, сколько времени вы потратили на подобную выборку, чтобы делать такие безапелляционные выводы. Вы ж ведь не стали бы выдавать фантазии за действительность, верно? Вы же не такой? Восхищён, просто восхищён.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 08.02.26 - 19:28
Да хоть какие условия: - Россия - это наш сосед, так же как и Мексика соседствует с США.
Есть в мире страны- которым ПРЕДПИСАНО свыше быть - лидерами, а есть страны - которые вторые, третьи и вниз.
Какими бы не были арабы, китайцы и азиаты развитыми, Европа и США всегда будут - лидерами. Простой пример: - почему то практически ВСЕ хотят или в Европу или в США, и только потом дальше в другие страны.
Насчёт "чурок" - не знаю- бывал и в Питере и в Москве- отношение конечно как к азиатам, но не более- при разговоре с местными русскими из средней полосы при наличии своего интелекта и умения разговаривать и поставить себя - они это чувствуют и мысль что перед тобой безграмотный и неотёсанный чурка у них уходит.
Да хоть какие условия: - Россия - это наш сосед, так же как и Мексика соседствует с США.
Есть в мире страны- которым ПРЕДПИСАНО свыше быть - лидерами, а есть страны - которые вторые, третьи и вниз.
Какими бы не были арабы, китайцы и азиаты развитыми, Европа и США всегда будут - лидерами. Простой пример: - почему то практически ВСЕ хотят или в Европу или в США, и только потом дальше в другие страны.
Насчёт "чурок" - не знаю- бывал и в Питере и в Москве- отношение конечно как к азиатам, но не более- при разговоре с местными русскими из средней полосы при наличии своего интелекта и умения разговаривать и поставить себя - они это чувствуют и мысль что перед тобой безграмотный и неотёсанный чурка у них уходит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8502
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 08.02.26 - 20:14
Почему безаппеляционные? Я специально для Вас написал, что это моё личное мнение, а любое личное мнение всегда субъективно и всегда можно оспорить! И да , я посетил множество регионов России от Тобальска на севере до Сочи и новомихайловки на юге, самый западный город это Гатчина, самый восточный это Абакан. Вы хотели меня уязвить, зря ! Я обычно толстокожий, нервничаю только в споре с Максафом,но это личное.
Почему безаппеляционные? Я специально для Вас написал, что это моё личное мнение, а любое личное мнение всегда субъективно и всегда можно оспорить! И да , я посетил множество регионов России от Тобальска на севере до Сочи и новомихайловки на юге, самый западный город это Гатчина, самый восточный это Абакан. Вы хотели меня уязвить, зря ! Я обычно толстокожий, нервничаю только в споре с Максафом,но это личное.
Феодор МАЦУКАТОВ: Друг, брат или враг?
Отправлено: 08.02.26 - 23:30
Саба, примите к сведению
Саба, примите к сведению
