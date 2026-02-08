Разыграны первые три комплекта наград и установлен олимпийский рекорд - итоги первого дня зимних игр в Италии
Отправлено: 08.02.26 - 12:24
Первыми из команды Казахстана в борьбу за медали вступили лыжницы. Олимпийскую программу в лыжных гонках открыл скиатлон на 20 км (10 км классическим ходом + 10 км свободным ходом) у женщин. Среди 70 участниц были и две казахстанские лыжницы - уроженка Костанайской области Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина, представляющие Акмолинскую область. Читать новость
Цитата://в розыгрыше двух из которых приняли участие казахстанские спортсмены.//
Как звучит интригующе:- "...в розыгрыше..." , проигнорировав основной и главный принцип Олимпиад придуманный для НЕУДАЧНИКОВ и для лохов-спортсменов: - "..мол, не за победой еду, а УЧАСТВОВАТЬ...."
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Может всё таки поучаствовать поехали, и при том на халяву: - вот некоторое цифры для размышления:-
- ...я, бывший кандидат в мастера спорта, инфарктник, перенесший ТРИ операции на сердце, нынешний статус:-пенсионер, на вечернем моционе, ПРОХОЖУ в среднем темпе ОДИН километр за 3 мин. 50 секунд, то есть ДЕСЯТЬ км. я пройду за 35 минут ( иногда останавливаюсь и меряю пульс), значит 20 км. я пройду примерно за 1 час 10 минут- время победителя 54 минуты: - моё отставание (заметьте:-нетренированного человека) от первого места, примерно 16 минут- значит, пусть не призовое место, но командные очки для неофицального зачёта я ПОТЕНЦИАЛЬНО мог бы принести сборной.
Я один- а у ЭТИХ - главный тренер, личный тренер, массажист, тренер отвечающий за смазку, врач команды, технический тренер отвечающий за экипировку и лыжи. И что в итоге: - позорно СНЯЛИ с дистанции. Стоило из-за этого снятия- ехать за тридевять земель??? СНЯТИЕ с дистанции:- всегда и во все времена, среди спорсменов было: - ПОЗОРОМ !!! Это как у спартанцев: - "...со щитом или на щите...".
Теперь вопрос: - кто вернёт БЮДЖЕТНЫЕ день - деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ затраченые на их подготовку непосредственно к Олимпиаде, их перелёт, питание и проживание и за их НЕУДАЧНОЕ выступление ????
ACROS:ПРОХОЖУ в среднем темпе ОДИН километр за 3 мин. 50 секунд, то есть ДЕСЯТЬ км. я пройду за 35 минут ( иногда останавливаюсь и меряю пульс), значит 20 км. я пройду примерно за 1 час 10 минут
Вы вообще представление о темпе не имеете? Какая ходьба за 3.50, это темп бега на уровне кмс по лёгкой атлетике, на недавнем городском марафоне победители 10 км за 35 минут в среднем пробегали. Очки бы он принес команде своей ходьбой))
Erden81: Вы вообще представление о темпе не имеете?
Конечно имею: - не имею, не говорил бы так- может не так написал "средний" темп, надо было "ускореный", но это темп моей ходьбы. В отличии от ваших теоретических рассуждении: - мои рассуждения- рассуждения практика- который ходит с наручным пульсометром, секундомером и шагомером. В городе- когда приезжаю и располагаю вагоном-временем: - до набережной от Жаны калы- иду пешком и потом иду в центр- и нормально. В деревне: - от бригады до полей - без проблемм дохожу пешком. Меня с собой не сравнивайте.
С каких это пор мы на ты?? Я вам такой повод не давал. И почему троль - я, а не вы ???: 1) Я так прохожу и по времени и по километражу- кому как не мне это знать- ваше мнение тут -...НАДЦАТОЕ. 2) Считаю что - ДАРМОЕДЫ поехали на Олимпиаду - так я и тут прав- нефик ехать и соревноваться до такой степени что тебя просто напросто за профнепригодность - СНИМАЮТ с дистанции.
Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать