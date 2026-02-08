НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Разыграны первые три комплекта наград и установлен олимпийский рекорд - итоги первого дня зимних игр в Италии
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53466
Разыграны первые три комплекта наград и установлен олимпийский рекорд - итоги первого дня зимних игр в Италии
Отправлено: 08.02.26 - 12:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первыми из команды Казахстана в борьбу за медали вступили лыжницы. Олимпийскую программу в лыжных гонках открыл скиатлон на 20 км (10 км классическим ходом + 10 км свободным ходом) у женщин. Среди 70 участниц были и две казахстанские лыжницы - уроженка Костанайской области Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина, представляющие Акмолинскую область.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2435
Re: Разыграны первые три комплекта наград и установлен...
Отправлено: 08.02.26 - 12:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первую половину дистанции Шалыгина преодолела 52-й с результатом 32 мин. 18,3 сек. и с отставанием от лидирующей Фриды Карлссон из Швеции на 4.53,1, а Степашкина была 59-й (33.53,1).

Источник:


Отставание на 33.53,1 .. это что, наши пешком шли что ли? Надо было как россияне мельднием воспользоваться... у нас на районе за углом в аптеке Милдронат капсулы 500 мг 60 шт.от 7 013 ₸енге
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8803
Re: Разыграны первые три комплекта наград и установлен...
Отправлено: 08.02.26 - 16:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://в розыгрыше двух из которых приняли участие казахстанские спортсмены.//

Как звучит интригующе:- "...в розыгрыше..." , проигнорировав основной и главный принцип Олимпиад придуманный для НЕУДАЧНИКОВ и для лохов-спортсменов: - "..мол, не за победой еду, а УЧАСТВОВАТЬ...."


Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:


Может всё таки поучаствовать поехали, и при том на халяву: - вот некоторое цифры для размышления:-

- ...я, бывший кандидат в мастера спорта, инфарктник, перенесший ТРИ операции на сердце, нынешний статус:-пенсионер, на вечернем моционе, ПРОХОЖУ в среднем темпе ОДИН километр за 3 мин. 50 секунд, то есть ДЕСЯТЬ км. я пройду за 35 минут ( иногда останавливаюсь и меряю пульс), значит 20 км. я пройду примерно за 1 час 10 минут- время победителя 54 минуты: - моё отставание (заметьте:-нетренированного человека) от первого места, примерно 16 минут- значит, пусть не призовое место, но командные очки для неофицального зачёта я ПОТЕНЦИАЛЬНО мог бы принести сборной.

Я один- а у ЭТИХ - главный тренер, личный тренер, массажист, тренер отвечающий за смазку, врач команды, технический тренер отвечающий за экипировку и лыжи.
И что в итоге: - позорно СНЯЛИ с дистанции. Стоило из-за этого снятия- ехать за тридевять земель??? СНЯТИЕ с дистанции:- всегда и во все времена, среди спорсменов было: - ПОЗОРОМ !!!
Это как у спартанцев: - "...со щитом или на щите...".

Теперь вопрос: - кто вернёт БЮДЖЕТНЫЕ день - деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ затраченые на их подготовку непосредственно к Олимпиаде, их перелёт, питание и проживание и за их НЕУДАЧНОЕ выступление ????
Профайл
Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.04.20
Сообщений:
60
Re: Разыграны первые три комплекта наград и установлен...
Отправлено: 08.02.26 - 17:05
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:ПРОХОЖУ в среднем темпе ОДИН километр за 3 мин. 50 секунд, то есть ДЕСЯТЬ км. я пройду за 35 минут ( иногда останавливаюсь и меряю пульс), значит 20 км. я пройду примерно за 1 час 10 минут


Вы вообще представление о темпе не имеете? Какая ходьба за 3.50, это темп бега на уровне кмс по лёгкой атлетике, на недавнем городском марафоне победители 10 км за 35 минут в среднем пробегали. Очки бы он принес команде своей ходьбой))
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8803
Re: Разыграны первые три комплекта наград и установлен...
Отправлено: 08.02.26 - 17:31
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Erden81:
Вы вообще представление о темпе не имеете?


Конечно имею: - не имею, не говорил бы так- может не так написал "средний" темп, надо было "ускореный", но это темп моей ходьбы.
В отличии от ваших теоретических рассуждении: - мои рассуждения- рассуждения практика- который ходит с наручным пульсометром, секундомером и шагомером.
В городе- когда приезжаю и располагаю вагоном-временем: - до набережной от Жаны калы- иду пешком и потом иду в центр- и нормально.
В деревне: - от бригады до полей - без проблемм дохожу пешком.
Меня с собой не сравнивайте.
Профайл
Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.04.20
Сообщений:
60
Re: Разыграны первые три комплекта наград и установлен...
Отправлено: 08.02.26 - 19:00
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Не смешите людей, а лучше изучите матчасть, насчет темпа бега и темпа ходьбы
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8803
Re: Разыграны первые три комплекта наград и установлен...
Отправлено: 08.02.26 - 19:17
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Erden81:
лучше изучите матчасть, н


Изучена и получше вашей))
Профайл
Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.04.20
Сообщений:
60
Re: Разыграны первые три комплекта наград и установлен...
Отправлено: 08.02.26 - 19:24
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну дядь, конечно зачетный тролль))
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8803
Разыграны первые три комплекта наград и установлен олимпийский рекорд - итоги первого дня зимних игр в Италии
Отправлено: 08.02.26 - 19:35
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Erden81:


С каких это пор мы на ты?? Я вам такой повод не давал.
И почему троль - я, а не вы ???:
1) Я так прохожу и по времени и по километражу- кому как не мне это знать- ваше мнение тут -...НАДЦАТОЕ.
2) Считаю что - ДАРМОЕДЫ поехали на Олимпиаду - так я и тут прав- нефик ехать и соревноваться до такой степени что тебя просто напросто за профнепригодность - СНИМАЮТ с дистанции.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS