Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что за спорами о смертной казни?

Цитата:///Участвуют прежде всего США, страны НАТО и их союзники.//



Цитата://Снова действуют военные из стран с гуманными законами./



Некорректный пример стран с якобы гуманными законами: - США -во многих штатах- смертная казнь, а что такое Штаты для Европы- отец и Бог- скажут "..целовать ноги..."- Европа и будет целовать ноги США.



Цитата:///Ибо в мире политики,//

Цитата://выдаются за битвы за справедливость.//



Тогда путинское СВО- это что ??- клановая интересовая корупция или всё таки справедливость ???



Цитата:///И это то, над чем стоит нам всем задуматься.//



Что о тут думать: - 9 граммов при задержании и не надо:- целый штат следователей работающих на "доказуху", прокуроров работающих над обвинением, целый взвод адвокатов работающих на защиту, судейских корпящих над талмудами в поисках справедливого ( по их мнению) решения- потом вообще жесть- содержание преступника до конца его жизни:- в тепле, в сытости, в здравии- и причём за деньги тех родственников кого он убил, расчленил, изнасиловал.

США - в этом вопросе подошли - ПРАГМАТИЧНО.