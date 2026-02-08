НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Юрий БОНДАРЕНКО: Что за спорами о смертной казни?
Отправлено: 08.02.26 - 19:15
К этим раздумьям меня вновь подтолкнуло интервью с министром юстиции Ерланом Сарсенбаевым. Думаю, как и, наверное, очень многие, что слова министра «Понятие справедливости в правосудии должно быть ключевым» - это аксиома. А вот вопрос о признании или не признании допустимости смертной казни далеко не прост.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что за спорами о смертной казни?
Отправлено: 08.02.26 - 19:15
Цитата:///Участвуют прежде всего США, страны НАТО и их союзники.//

Цитата://Снова действуют военные из стран с гуманными законами./

Некорректный пример стран с якобы гуманными законами: - США -во многих штатах- смертная казнь, а что такое Штаты для Европы- отец и Бог- скажут "..целовать ноги..."- Европа и будет целовать ноги США.

Цитата:///Ибо в мире политики,//
Цитата://выдаются за битвы за справедливость.//

Тогда путинское СВО- это что ??- клановая интересовая корупция или всё таки справедливость ???

Цитата:///И это то, над чем стоит нам всем задуматься.//

Что о тут думать: - 9 граммов при задержании и не надо:- целый штат следователей работающих на "доказуху", прокуроров работающих над обвинением, целый взвод адвокатов работающих на защиту, судейских корпящих над талмудами в поисках справедливого ( по их мнению) решения- потом вообще жесть- содержание преступника до конца его жизни:- в тепле, в сытости, в здравии- и причём за деньги тех родственников кого он убил, расчленил, изнасиловал.
США - в этом вопросе подошли - ПРАГМАТИЧНО.
