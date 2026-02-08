Отправлено: - 16:40

ПолиграфЪ Боярышников:



Цитата://в розыгрыше двух из которых приняли участие казахстанские спортсмены.//Как звучит интригующе:- "...в розыгрыше..." , проигнорировав основной и главный принцип Олимпиад придуманный для НЕУДАЧНИКОВ и для лохов-спортсменов: - "..мол, не за победой еду, а УЧАСТВОВАТЬ...."Цитата:Может всё таки поучаствовать поехали, и при том на халяву: - вот некоторое цифры для размышления:-- ...я, бывший кандидат в мастера спорта, инфарктник, перенесший ТРИ операции на сердце, нынешний статус:-пенсионер, на вечернем моционе, ПРОХОЖУ в среднем темпе ОДИН километр за 3 мин. 50 секунд, то есть ДЕСЯТЬ км. я пройду за 35 минут ( иногда останавливаюсь и меряю пульс), значит 20 км. я пройду примерно за 1 час 10 минут- время победителя 54 минуты: - моё отставание (заметьте:-нетренированного человека) от первого места, примерно 16 минут- значит, пусть не призовое место, но командные очки для неофицального зачёта я ПОТЕНЦИАЛЬНО мог бы принести сборной.Я один- а у ЭТИХ - главный тренер, личный тренер, массажист, тренер отвечающий за смазку, врач команды, технический тренер отвечающий за экипировку и лыжи.И что в итоге: - позорно СНЯЛИ с дистанции. Стоило из-за этого снятия- ехать за тридевять земель??? СНЯТИЕ с дистанции:- всегда и во все времена, среди спорсменов было: - ПОЗОРОМ !!!Это как у спартанцев: - "...со щитом или на щите...".Теперь вопрос: - кто вернёт БЮДЖЕТНЫЕ день - деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ затраченые на их подготовку непосредственно к Олимпиаде, их перелёт, питание и проживание и за их НЕУДАЧНОЕ выступление ????