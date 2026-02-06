НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53465
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 06.02.26 - 16:45
По данным издания, решение было принято "в интересах национальной безопасности". Пока ни российские ведомства, ни сам комик, ни его представители не комментировали ситуацию. Позже сообщили, что Сабуров намерен вылететь в Алматы.
Читать новость

С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1910
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 07.02.26 - 11:56
Цитата:
сайлау курманов:
по ТВ его номер

Ой ну с детьми вообще нельзя смотреть никакой камеди,да даже КВН. Сразу переключаю. Хотя детям по 30 лет :lol:
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2435
Re: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 07.02.26 - 12:13
Цитата:
сайлау курманов:
Однажды я смотрел по ТВ его номер,он начал с того что у него утром был бешенный стояк.

Для РФ это нормальный юмор. Все семиты объявили бойкот. Там такой нафталин выступает, типа Андрея Державина, "Сталкер", больше и слушать некого.. Похоронки текут рекой, не до юмора там. Семья из Белгорода приехала к родителям в Костанай зиму перезимовать. Отопления нет, электричество через день отключают. Жесть.
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2435
Re: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 07.02.26 - 14:46
в россми пишут что за этого комика депутаты госдумы выступили с поддержкой, что нельзя по доносу запрещать въезд в рф. ну прям 1937 год.. умора..
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2277
Re: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 07.02.26 - 16:44
Цитата:
ACROS:
Предварительно надо ему выучить родной, казахский язык на уровне профессионально-разговорного жанра, да и рынок Казахстана- это не русский рынок- он тут столько бабла не поднимет.


.....поедет туда заодно и выучит родной язык на проф. разговорном языке,вот пускай и развивает наш рынок,там смог поднять бабло,он смог русских приболтать вот посмотрим как он казахов приболтает....на деньги...
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46739
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 07.02.26 - 20:57
Интересно что в его ветке я узнал что слово Казахстанцы пишется с большой буквы всегда

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46739
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 07.02.26 - 20:59
Но удивительно, он ведь не был против СВО и всячески их унижал на своих программах, не помогло почему то..



[Исправлено: 111, 07.02.2026 - 22:12]
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46739
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 07.02.26 - 21:05
Тут почему то мной опять недовольны..

[Исправлено: 111, 07.02.2026 - 22:11]
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29515
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 08.02.26 - 02:07
Цитата:
111:
Тут почему то мной опять недовольны..

Таких нигде не любят :lol:
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8501
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 08.02.26 - 12:21
Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области А.Хаминский заявил, что Сабуров может вернуться в россию, если изменит свою позицию к российской политике. Непонятно только, как он должен это сделать! Публично поддержать войну? Съездить с концертами в Донбасс? Он никогда не осуждал публично СВО и не высказывался на эту тему! На концерте в Америке , когда его вынуждали высказаться, кричали :" Ты зассал"?, он ответил, что так это и есть, у него есть семья и он должен их кормить. Власти России вообще взялись за комиков, недавно посадили одного на почти 6 лет, кажется Останин его фамилия, белоруса и азербайджанца депортировали, теперь Сабурову запрет на 50 лет! Может боятся, что в России следующий президент будет тоже комик, поэтому решили ликвидировать их как класс и дали сигнал другим комикам " не высовываться?"
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8796
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 08.02.26 - 12:32
Цитата:
saba:
Может боятся,


А. кто боиться- Путин ??
Да, ему после ухода: - баре-бир будет, кто после него- комики или барыги какие нибудь.
И остальным то же - по барабану на этого Сабурова и на Макаревича и на Хаматову и прочих: у них как и у нас:- ВСЕ - смотрят в рот Путину. Завтра Путин уйдёт- и ВСЕ поменяют свою позицию.

Цитата:
saba:
изменит свою позицию


Мы же ВСЕЙ правды взаимоотношении этого комика с российскими властями не знаем: - он сам ЗНАЕТ за что ему дали запрет на вьезд. Сам и разрулит.
Наверняка есть во власти те кому его творчество нравиться - с их помощью и с помощью денег - как то решит этот вопрос.
Что переживать за него- небедные люди.

[Исправлено: ACROS, 08.02.2026 - 13:35]
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2435
Re: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 08.02.26 - 12:42
Цитата:
saba:
Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области А.Хаминский заявил, что Сабуров может вернуться в россию, если изменит свою позицию к российской политике. Непонятно только, как он должен это сделать! Публично поддержать войну? Съездить с концертами в Донбасс? Он никогда не осуждал публично СВО и не высказывался на эту тему! На концерте в Америке , когда его вынуждали высказаться, кричали :" Ты зассал"?, он ответил, что так это и есть, у него есть семья и он должен их кормить. Власти России вообще взялись за комиков, недавно посадили одного на почти 6 лет, кажется Останин его фамилия, белоруса и азербайджанца


А вы что хотели? Надо царя хвалить! Там же 1937год! Это же в крови у холопов лебезить перед узурпатором. И от остальных людей этого требуют. С СВО опозорились, экономика на нуле. Казахстан поднял утиль сбор до российского уровня, Ваз , зачехлился. Китай своим автопромом заполонил российский авторынок, Камаз на грани закрытия.
