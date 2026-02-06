По данным издания, решение было принято "в интересах национальной безопасности". Пока ни российские ведомства, ни сам комик, ни его представители не комментировали ситуацию. Позже сообщили, что Сабуров намерен вылететь в Алматы. Читать новость
сайлау курманов: Однажды я смотрел по ТВ его номер,он начал с того что у него утром был бешенный стояк.
Для РФ это нормальный юмор. Все семиты объявили бойкот. Там такой нафталин выступает, типа Андрея Державина, "Сталкер", больше и слушать некого.. Похоронки текут рекой, не до юмора там. Семья из Белгорода приехала к родителям в Костанай зиму перезимовать. Отопления нет, электричество через день отключают. Жесть.
ACROS: Предварительно надо ему выучить родной, казахский язык на уровне профессионально-разговорного жанра, да и рынок Казахстана- это не русский рынок- он тут столько бабла не поднимет.
.....поедет туда заодно и выучит родной язык на проф. разговорном языке,вот пускай и развивает наш рынок,там смог поднять бабло,он смог русских приболтать вот посмотрим как он казахов приболтает....на деньги...
Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области А.Хаминский заявил, что Сабуров может вернуться в россию, если изменит свою позицию к российской политике. Непонятно только, как он должен это сделать! Публично поддержать войну? Съездить с концертами в Донбасс? Он никогда не осуждал публично СВО и не высказывался на эту тему! На концерте в Америке , когда его вынуждали высказаться, кричали :" Ты зассал"?, он ответил, что так это и есть, у него есть семья и он должен их кормить. Власти России вообще взялись за комиков, недавно посадили одного на почти 6 лет, кажется Останин его фамилия, белоруса и азербайджанца депортировали, теперь Сабурову запрет на 50 лет! Может боятся, что в России следующий президент будет тоже комик, поэтому решили ликвидировать их как класс и дали сигнал другим комикам " не высовываться?"
А. кто боиться- Путин ?? Да, ему после ухода: - баре-бир будет, кто после него- комики или барыги какие нибудь. И остальным то же - по барабану на этого Сабурова и на Макаревича и на Хаматову и прочих: у них как и у нас:- ВСЕ - смотрят в рот Путину. Завтра Путин уйдёт- и ВСЕ поменяют свою позицию.
Цитата:
saba: изменит свою позицию
Мы же ВСЕЙ правды взаимоотношении этого комика с российскими властями не знаем: - он сам ЗНАЕТ за что ему дали запрет на вьезд. Сам и разрулит. Наверняка есть во власти те кому его творчество нравиться - с их помощью и с помощью денег - как то решит этот вопрос. Что переживать за него- небедные люди.
saba: Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области А.Хаминский заявил, что Сабуров может вернуться в россию, если изменит свою позицию к российской политике. Непонятно только, как он должен это сделать! Публично поддержать войну? Съездить с концертами в Донбасс? Он никогда не осуждал публично СВО и не высказывался на эту тему! На концерте в Америке , когда его вынуждали высказаться, кричали :" Ты зассал"?, он ответил, что так это и есть, у него есть семья и он должен их кормить. Власти России вообще взялись за комиков, недавно посадили одного на почти 6 лет, кажется Останин его фамилия, белоруса и азербайджанца
А вы что хотели? Надо царя хвалить! Там же 1937год! Это же в крови у холопов лебезить перед узурпатором. И от остальных людей этого требуют. С СВО опозорились, экономика на нуле. Казахстан поднял утиль сбор до российского уровня, Ваз , зачехлился. Китай своим автопромом заполонил российский авторынок, Камаз на грани закрытия.
