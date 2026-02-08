НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Разыграны первые три комплекта наград и установлен олимпийский рекорд - итоги первого дня зимних игр в Италии
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53465
Разыграны первые три комплекта наград и установлен олимпийский рекорд - итоги первого дня зимних игр в Италии
Отправлено: 08.02.26 - 12:24
Первыми из команды Казахстана в борьбу за медали вступили лыжницы. Олимпийскую программу в лыжных гонках открыл скиатлон на 20 км (10 км классическим ходом + 10 км свободным ходом) у женщин. Среди 70 участниц были и две казахстанские лыжницы - уроженка Костанайской области Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина, представляющие Акмолинскую область.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2435
Re: Разыграны первые три комплекта наград и установлен...
Отправлено: 08.02.26 - 12:24
#1
Цитата:
Первую половину дистанции Шалыгина преодолела 52-й с результатом 32 мин. 18,3 сек. и с отставанием от лидирующей Фриды Карлссон из Швеции на 4.53,1, а Степашкина была 59-й (33.53,1).

Источник:


Отставание на 33.53,1 .. это что, наши пешком шли что ли? Надо было как россияне мельднием воспользоваться... у нас на районе за углом в аптеке Милдронат капсулы 500 мг 60 шт.от 7 013 ₸енге
