Кто бы мог подумать, что доллар так быстро сдаст свои позиции, что Европа, давшая миру огромное число достижений науки, литературы и искусства, окажется перед столь печальной перспективой быть отторгнутой друзьями, что в современном мире будут растоптаны принципы суверенитета и неприкосновенности границ, а НАТО, самый мощный в истории военный альянс, окажется на грани распада?!

Цитата:Ну как то уж совсем автор все поперепутал и понапуталЯ люблю пропагандиста Дугина и его Чебурашек, но не до такой же степени..