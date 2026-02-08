НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Мечты должны быть нереальными» - Нейросеть генерирует, художник пишет душой. Что для человечества ценнее?
 
 
NG.kz
20.12.07
53465
«Мечты должны быть нереальными» - Нейросеть генерирует, художник пишет душой. Что для человечества ценнее?
Отправлено: 08.02.26 - 10:31
Отправлено: 08.02.26 - 10:31
В современном мире нейросети за секунды генерируют тысячи изображений. И все чаще звучит вопрос: а что же станет с живыми художниками? Искать ответ мы решили в мастерской члена Союза художников РК Андрея АРИСКИНА. Он уверенно говорит, что источник его интеллектуального потенциала находится в нем самом, и пишет картины размером со стену.
Читать новость

maxsaf
27.05.18
29515
Re: «Мечты должны быть нереальными» - Нейросеть генерирует,...
Отправлено: 08.02.26 - 10:31
Отправлено: 08.02.26 - 10:31
Молодец, товарищ Арискин, успел запрыгнуть в последний вагон поезда с критикой в адрес ИИ. Нейросетям генерации изображений от силы три-четыре года, это как критиковать ребенка в детском саду за то, что его мазня не достаточно хороша для музеев. Ну ничего. Пройдет ещё несколько лет, нейросети подрастут, и тогда критиковать их уже так просто не получится. Насчёт театров: театр не умер, но он перестал быть необходимым. Если художники повторят путь театра, их ждет не «смерть», а маргинализация. Они перестанут формировать визуальный код планеты, отдав это на откуп алгоритмам, и запрутся в своих «галереях-заповедниках».
