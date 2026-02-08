Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Мечты должны быть нереальными» - Нейросеть генерирует, художник пишет душой. Что для человечества ценнее?
«Мечты должны быть нереальными» - Нейросеть генерирует, художник пишет душой. Что для человечества ценнее?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 133, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 133
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать