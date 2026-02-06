Отправлено: - 12:13

сайлау курманов:

Однажды я смотрел по ТВ его номер,он начал с того что у него утром был бешенный стояк.

Цитата:Для РФ это нормальный юмор. Все семиты объявили бойкот. Там такой нафталин выступает, типа Андрея Державина, "Сталкер", больше и слушать некого.. Похоронки текут рекой, не до юмора там. Семья из Белгорода приехала к родителям в Костанай зиму перезимовать. Отопления нет, электричество через день отключают. Жесть.