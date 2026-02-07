НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Россия в ближайшие месяцы может получить право блокировать сайты в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53463
Россия в ближайшие месяцы может получить право блокировать сайты в Казахстане
Отправлено: 07.02.26 - 17:52
Подходы планируется закрепить соглашением, проект которого ожидает одобрения в ближайшие месяцы. Соглашением будут оговорены нормы по противодействию нелегальному использованию фильмов, музыки, книг и других объектов авторского права в цифровой среде.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2105
Re: Россия в ближайшие месяцы может получить право блокировать...
Отправлено: 07.02.26 - 17:52
#1
То есть изза этого фридома вся страна должна страдать? Не многовато ли почестей для какой-то конторки? Может лучше провести глубокий аудит сей лавочки на предмет законности ее деятельности?
M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
33
Re: Россия в ближайшие месяцы может получить право блокировать...
Отправлено: 07.02.26 - 18:25
#2
vofkakst, проверка-то нужна, однозначно. Вот только в заголовке размах на рупь, а непосредственно в новости - удар на грошик. Во-первых: может получить - а может и не получить, выходит? Во-вторых: в самом теле новости сплошь туманная вода и уверенность из разряда "одна бабка сказала". Бред, на мой взгляд. Страна мы суверенная, никто никогда не позволит так вмешиваться в наше информационное пространство.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4931
Россия в ближайшие месяцы может получить право блокировать сайты в Казахстане
Отправлено: 07.02.26 - 19:03
#3
Цитата:
Messer:
никто никогда не позволит так вмешиваться в наше информационное пространство.

Венесуэла тоже так думала. Нет ничего более постоянного и уверенного, как изменения. ;-)
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46739
Re: Россия в ближайшие месяцы может получить право блокировать...
Отправлено: 07.02.26 - 20:35
#4
Как представитель русского мира, я горжусь что принимают этот закон
За любую дискредитацию власти нужно всех этих мочить как в сартире, по Уважаемому Владимиру Владимировичу, который сейчас зачищает остатки украинской армии в Купянск Узловом.
Да, несомненно, может пострадать даже и Наша Газета, которая уже на уме у наших зетпатриотов за ее дерзость к властям, но тут ничего не поделаешь, наш русский мир тут всерьез и надолго.
Так что всеми руками и ногами за!
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2433
Re: Россия в ближайшие месяцы может получить право блокировать...
Отправлено: 07.02.26 - 21:34
#5
Цитата:
Авторские права на указанный контент принадлежат агентству КазТАГ, его адвокатам и выступившим в поддержку журналистов пострадавшим вкладчикам Freedom Finance, однако это не помешало российскому суду вынести незаконное решение и на этом основании Роскомнадзору требовать от казахстанского хостинг-провайдера блокировки сайта казахстанского СМИ якобы по причине нарушения «авторских прав».

Источник:


В РФ явно 1937 год.. наверное скоро боярам и бороды будут брить... Власть имущие бояться правды! Посиневшими пальцами вцепились за кресло, узурпировали власть.. Правдами и не правдами задушили демократию..
