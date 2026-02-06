НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Предлагаемые оправки затронут 84% текста Конституции РК....
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53463
Предлагаемые оправки затронут 84% текста Конституции РК....
Отправлено: 06.02.26 - 21:55
Предлагаемые оправки затронут 84% текста Конституции РК. Изменения готовят сразу для 77 статей. Если бы референдум о поправках состоялся в ближайшее время, как бы вы проголосовали?
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2105
Re: Предлагаемые оправки затронут 84% текста Конституции РК....
Отправлено: 06.02.26 - 21:55
#1
Ужесточением коррупции не пахнет.
Только ужесточение жизни простых граждан. Цензура и ограничения. Кто воровал - тот и продолжит. Кто сводил концы с концами - будет пытаться и дальше из сводить, но везде спрашивать разрешения и одобрения.
За нас уже все решено и принято. Пыль в глаза и имитация работы реформаторов.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8794
Re: Предлагаемые оправки затронут 84% текста Конституции РК....
Отправлено: 07.02.26 - 18:29
#2
Цитата:
vofkakst:
За нас уже все решено и принято.


Надо полагать- судя по вашему коменту - вы проголосовали за ТРЕТИЙ пункт как и я.
То есть:- мы с вами - РЕАЛИСТЫ.
И подавляющее большинство в моём окружении ( а это аграрии и люди прожившие свою жизнь различными руководителями) - считают так же как и я.
Так откуда же цифра 50 в четвёртом - которая должна быть в третьем пункте и 8 во втором пунктах ???
И скорее всего в референдуме будет итоговая цифра - и выше.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2105
Re: Предлагаемые оправки затронут 84% текста Конституции РК....
Отправлено: 07.02.26 - 19:01
#3
Цитата:
ACROS:
вы проголосовали за ТРЕТИЙ пункт как и я.

Именно
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4931
Предлагаемые оправки затронут 84% текста Конституции РК....
Отправлено: 07.02.26 - 20:08
#4
Странный и безграмотный опросник! разницы если нет, но не между конституциями, а конституцией, старой или новой. :lol:
