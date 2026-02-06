НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Казахстане подсчитали возраст врачей в разных регионах
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53463
В Казахстане подсчитали возраст врачей в разных регионах
Отправлено: 06.02.26 - 20:22
Эксперты Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой проанализировали, как отличается возрастной состав врачей госклиник в разных регионах Казахстана.
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8499
Re: В Казахстане подсчитали возраст врачей в разных регионах
Отправлено: 06.02.26 - 20:22
#1
У нас в поликлинике несколько врачей категории 70+, так быть не должно!
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2432
Re: В Казахстане подсчитали возраст врачей в разных регионах
Отправлено: 07.02.26 - 12:20
#2
Цитата:
saba:
У нас в поликлинике несколько врачей категории 70+, так быть не должно!

так их палкой от туда не выгонишь, пишут сразу жалобу. Зарплаты ведь хорошие. в городской больнице в основном молодёжь, в пандемию все возрастные по убегали, написав заявление, назад их не приняли.
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1910
В Казахстане подсчитали возраст врачей в разных регионах
Отправлено: 07.02.26 - 12:25
#3
Цитата:
saba:
70+, так быть не должно!

Люди целыми странами руководят в этом возрасте,а совсем выжившие из ума,ещё и говорят что 70 лет-это ребенок :lol:
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2277
Re: В Казахстане подсчитали возраст врачей в разных регионах
Отправлено: 07.02.26 - 17:00
#4
.....в одно время у кого была возможность хорошие специалисты уехали в ближнее и дальнее зарубежье,сегодня это так прелюдия на врачей,да есть они но это мизер,вон у них в европе куда ни плюнь врачи из бывших стран союза или ближнего востока закончившие вузы в бывших республиках...
