Обсуждение публикаций
Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во время отпуска, лечение оценили в 500 000 бат
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53461
Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во время отпуска, лечение оценили в 500 000 бат
Отправлено: 06.02.26 - 16:28
Алексея Вивтоненко госпитализировали 2 февраля в Vachira Phuket Hospital. Его брат Тихон ВИВТОНЕНКО рассказал «НГ» о состоянии Алексея и о трудностях с оплатой лечения за рубежом.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8792
Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...
Отправлено: 06.02.26 - 16:28
#1
Цитата://В посольстве Казахстана//

А, они не могут, через Минфин, оплатить лечение гражданина Казахстана???
Страховка - НИЧЕГО не покрыает- сам лично в этом убедился.
Это же экстренний случай из разряда- ЧС.
А, потом после успешного лечения и прибытия на Родину удержать с него потраченную сумму- он же никуда не денется, а сейчас время дорого.
Наверняка такие случаи предусмотрены в нашем законодательстве.
Михаил
Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
498
Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...
Отправлено: 06.02.26 - 18:08
#2
Как-то чиновник с вертолета охотились и навернулись.. Так им лечение государство в Германии оплатило.. Или как в "Скотном дворе" - все равны, но есть равнее???
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4929
Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...
Отправлено: 06.02.26 - 18:33
#3
И зачем же вы туда только летаете? Столько людей уже полегло в этих тайландах, малайзиях. В ноябре 2024 года в Лаосе, две австралийские студентки после употребления коктейля отравились, обе к сожалению скончались. Только потому, что там вместо этанола, мешают в напитки метанол. Что значительно дешевле, но яд для организма, даже в малых дозах. Сил и выздоровления потерпевшему и родственникам.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2432
Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...
Отправлено: 06.02.26 - 22:47
#4
Цитата:
2 февраля госпитализировали, и по сей день он находится в состоянии искусственной комы и на гемодиализе. По диагнозам у него сейчас выявлена пневмония, легочная недостаточность, сепсис, острый панкреатит.

Источник:

Что ж ты поехал в Таиланда? в Крыму пил бы боярышник.. и никаких проблем. теперь продавай квартиру ..
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8499
Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во время отпуска, лечение оценили в 500 000 бат
Отправлено: 06.02.26 - 23:27
#5
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
теперь продавай квартиру ..

А я то думал картинка на аватаре это шутка! Максимум сочувствия и сострадания!
P.S Здоровья парню!
X
Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
248
Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...
Отправлено: 07.02.26 - 09:05
#6
Тайланд не дешевый и страховка в 10 тыс долларов очень мало. Надо хотябы 50 тыс делать. Да, дорого страховка на 50 тыс, но а куда деваться.
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1910
Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во время отпуска, лечение оценили в 500 000 бат
Отправлено: 07.02.26 - 09:06
#7
Помните в Турции наш парень попал в ДТП,так ведь сразу было понятно что он не жилец,а турки вытягивали с родителей деньги,якобы на лечение,а пацан приехал в гробу пустой,т.е очень многие органы отсутствовали,вплоть до роговицы глаз! Куда делись органы? Конечно,никому не получилось ничего доказать,но факт есть факт и про рынок чёрной трансплантологии тоже слышали.
X
Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
248
Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...
Отправлено: 07.02.26 - 09:06
#8
И кстати какаойто фиксированый ценник для туристов в Таиланде 500 000 бат. Одной с Москвы делали операцию на Пхукете, тоже 500 тыс бат выкатили.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2432
Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...
Отправлено: 07.02.26 - 12:37
#9
Цитата:
Xacatel:
И кстати какаойто фиксированый ценник для туристов в Таиланде 500 000 бат. Одной с Москвы делали операцию на Пхукете, тоже 500 тыс бат выкатили.

В Таиланде медицина ну никакая от слова вообще. Но деньги снимают технично. Ввели в искусственную кому умышлено, так наши знакомые врачи говорят, что бы побольше счета выставить за лечение пневмонии. Был бы не в коме, выздоровел бы парень за страховку.
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1910
Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во время отпуска, лечение оценили в 500 000 бат
Отправлено: 07.02.26 - 12:39
#10
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
никакая от слова вообще

Вы не правы,наоборот там супер медицина. А на счёт разводки-да,впрочем как и наши.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2432
Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...
Отправлено: 07.02.26 - 13:24
#11
Цитата:
Сабыр:
Вы не правы,наоборот там супер медицина. А на счёт разводки-да,впрочем как и наши.

но за 8 млн тенге это примерно 16 000 долларов можно было отправить в Израиль и там лечить а не ждать когда счётчик такую сумму накрутит..
