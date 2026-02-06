Отправлено: - 12:37

Xacatel:

И кстати какаойто фиксированый ценник для туристов в Таиланде 500 000 бат. Одной с Москвы делали операцию на Пхукете, тоже 500 тыс бат выкатили.

Цитата:В Таиланде медицина ну никакая от слова вообще. Но деньги снимают технично. Ввели в искусственную кому умышлено, так наши знакомые врачи говорят, что бы побольше счета выставить за лечение пневмонии. Был бы не в коме, выздоровел бы парень за страховку.