А, они не могут, через Минфин, оплатить лечение гражданина Казахстана??? Страховка - НИЧЕГО не покрыает- сам лично в этом убедился. Это же экстренний случай из разряда- ЧС. А, потом после успешного лечения и прибытия на Родину удержать с него потраченную сумму- он же никуда не денется, а сейчас время дорого. Наверняка такие случаи предусмотрены в нашем законодательстве.
И зачем же вы туда только летаете? Столько людей уже полегло в этих тайландах, малайзиях. В ноябре 2024 года в Лаосе, две австралийские студентки после употребления коктейля отравились, обе к сожалению скончались. Только потому, что там вместо этанола, мешают в напитки метанол. Что значительно дешевле, но яд для организма, даже в малых дозах. Сил и выздоровления потерпевшему и родственникам.
2 февраля госпитализировали, и по сей день он находится в состоянии искусственной комы и на гемодиализе. По диагнозам у него сейчас выявлена пневмония, легочная недостаточность, сепсис, острый панкреатит.
Помните в Турции наш парень попал в ДТП,так ведь сразу было понятно что он не жилец,а турки вытягивали с родителей деньги,якобы на лечение,а пацан приехал в гробу пустой,т.е очень многие органы отсутствовали,вплоть до роговицы глаз! Куда делись органы? Конечно,никому не получилось ничего доказать,но факт есть факт и про рынок чёрной трансплантологии тоже слышали.
Xacatel: И кстати какаойто фиксированый ценник для туристов в Таиланде 500 000 бат. Одной с Москвы делали операцию на Пхукете, тоже 500 тыс бат выкатили.
В Таиланде медицина ну никакая от слова вообще. Но деньги снимают технично. Ввели в искусственную кому умышлено, так наши знакомые врачи говорят, что бы побольше счета выставить за лечение пневмонии. Был бы не в коме, выздоровел бы парень за страховку.
